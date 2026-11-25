Unia Europejska planuje wzmocnić bezpieczeństwo na swoich wschodnich granicach, w tym poprzez utworzenie sił szybkiego reagowania, rozwój środków przeciwdziałania dronom oraz zaostrzenie ograniczeń wizowych. Poinformował o tym 25 listopada w Parlamencie Europejskim komisarz UE do spraw wewnętrznych i migracji Magnus Brunner, podaje Anadolu Agency.

Siły reagowania i ochrona przed dronami

Według Brunnera zagrożenia w postaci instrumentalizowanej migracji, dronów, cyberataków i sabotażu nie są już odosobnionymi przypadkami. Ponad 600 funkcjonariuszy Fronteksu już pracuje wraz z krajowymi strażnikami granicznymi na odcinku od Finlandii po Bułgarię.

Proponowane siły szybkiego reagowania mogłyby być rozmieszczane na wniosek państw członkowskich UE. Unia Europejska planuje również wkrótce uruchomić centrum doskonałości w zakresie przeciwdziałania dronom oraz przeprowadzić zakrojone na szeroką skalę ćwiczenia w tym zakresie w regionie bałtyckim.

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Finansowanie i ograniczenia wizowe

Brunner poinformował, że na obserwację granic i środki przeciwdziałania dronom dostępne jest już około 500 mln euro. Kolejne 50 mln euro ogłoszono, aby przyspieszyć utworzenie przez Bułgarię i Rumunię centrum bezpieczeństwa morskiego na Morzu Czarnym.

UE zaktualizowała także zalecenia dla osób ubiegających się o wizy z Federacji Rosyjskiej, państwa-agresora, wymagając dodatkowych dokumentów. Według Brunnera państwa członkowskie otrzymają więcej narzędzi do identyfikowania rosyjskich uczestników wojny przeciwko Ukrainie i nakładania na nich ograniczeń. Na początku przyszłego roku rewizja unijnego Kodeksu Wizowego ma wprowadzić ukierunkowane ograniczenia dla obywateli „wrogich państw trzecich”.

Według danych Brunnera nowy unijny system wjazdu/wyjazdu zarejestrował do listopada 250 mln wjazdów i wyjazdów. Zatrzymał niemal 85 tys. osób z podrobionymi lub nieprawidłowymi dokumentami oraz odmówił wjazdu ponad 70 tys. osobom uznanym za zagrożenie dla bezpieczeństwa.

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