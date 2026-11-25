W Brukseli w Belgii Komisja Europejska przedstawiła Quantum Act — akt ramowy dotyczący rozwoju technologii kwantowych w UE, który przewiduje ograniczenie dostępu chińskich firm do zamówień publicznych w tej dziedzinie. Przetargi na dostawy komputerów kwantowych, symulatorów i systemów obrazowania medycznego będą otwarte dla państw, które przystąpiły do Porozumienia Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych. Chiny nie są jego stroną, informuje South China Morning Post.

Dostęp dla USA i ograniczenia dla Chin

Amerykańskie firmy będą mogły uczestniczyć w zamówieniach na sprzęt dla technologii kwantowych. Jednocześnie urzędnicy UE zaznaczyli, że technologie kwantowe mają znaczenie dla bezpieczeństwa, dlatego w niektórych przypadkach zamówienia mogą zostać dodatkowo ograniczone ze względów bezpieczeństwa.

Hongkong pozostaje odrębną stroną Porozumienia WTO w sprawie zamówień rządowych. Jednak urzędnicy UE oświadczyli, że firmy znajdujące się pod chińską kontrolą i działające z Hongkongu również mogą zostać wykluczone z przetargów na podstawie przepisów dotyczących bezpieczeństwa.

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Inwestycje i autonomia technologiczna

Quantum Act ma przekształcić europejskie osiągnięcia naukowe w komercyjne produkty i usługi. Dokument ma na celu wspieranie badań i potencjału przemysłowego UE, przyciąganie inwestycji, wzmacnianie łańcuchów dostaw oraz ochronę infrastruktury krytycznej przed zagrożeniami związanymi z technologiami kwantowymi.

Równocześnie Bruksela przedstawiła plan funduszu suwerennych technologii, który ma osiągnąć 50 mld euro i przyciągnąć kolejne setki miliardów euro prywatnych inwestycji. Komisja Europejska dąży do ograniczenia odpływu startupów i badaczy poza UE w celu skalowania i komercjalizacji ich rozwiązań.

Według danych Komisji Europejskiej w UE znajduje się 32% światowych firm z sektora technologii kwantowych, w USA — 25%, a w Chinach — 5%. Jednocześnie udział UE w patentach kwantowych wynosi 6%, podczas gdy USA mają 23%, a Chiny — 46%.

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