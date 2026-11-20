W Brukseli w Belgii państwa UE i Parlament Europejski uzgodniły aktualizację zasad ujawniania informacji o zrównoważonych finansach. Nowe warunki mogą otworzyć dużym firmom naftowym i gazowym drogę do finansowania w kategorii inwestycji transformacyjnych, informuje Politico.

Warunki kategorii transformacyjnej

Zgodnie z ostatecznym porozumieniem, z którym zapoznało się wydanie, firmy muszą przeznaczać co najmniej jedną piątą wydatków kapitałowych na proekologiczne rodzaje działalności określone w unijnej taksonomii zrównoważonych inwestycji. Wydatki te muszą z czasem istotnie rosnąć, a ich wartość będzie mierzona co roku.

W zasadach osobno zaznaczono, że wzrost zielonych inwestycji nie może być jedynie formalny ani nieznaczny. Komisja Europejska ma dokonać przeglądu progu 20% wydatków kapitałowych za pięć lat.

Firmy muszą również przygotować zgodny z paryskim porozumieniem klimatycznym plan ograniczenia części swoich emisji. Jednocześnie taki plan nie musi obejmować emisji powstających podczas korzystania ze sprzedanej ropy i gazu, choć stanowią one największą część emisji firm naftowych i gazowych.

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Stanowiska instytucji

Komisja Europejska wcześniej proponowała całkowite wykluczenie z nowej kategorii transformacyjnej firm związanych z paliwami kopalnymi. Państwa członkowskie nalegały na możliwość włączenia firm naftowych, które mają bardziej ekologiczne cele.

W październiku Parlament Europejski poparł bardziej rygorystyczne podejście: proponowano dopuszczać firmy naftowe i gazowe do kategorii tylko pod warunkiem, że w ciągu trzech lat będą inwestować w zielone projekty więcej niż w nowe projekty naftowe i gazowe. Francja i Włochy, według wydania, uznały to stanowisko za nie do przyjęcia.

Według wydatków kapitałowych za 2025 rok francuski TotalEnergies i hiszpański Repsol mogą spełniać nowe kryteria. Aleksandra Palinska, dyrektorka wykonawcza organizacji pozarządowej Eurosif, oświadczyła, że uzgodnione kryteria nie pozwalają odróżnić firm, które rzeczywiście zmieniają model biznesowy, od tych dokonujących pojedynczych zielonych inwestycji.

Tego samego dnia UE zgodziła się również na dwuletnie odroczenie zasad dotyczących emisji metanu dla firm działających w sektorze paliw kopalnych.

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