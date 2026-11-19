Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski wstępnie uzgodniły dwuletnie odroczenie wymogów dla importerów ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla dotyczących monitorowania, raportowania i weryfikacji metanu. Poinformowała o tym agencja Anadolu Agency.

Nowe terminy dla importerów

Zgodnie ze wstępnym porozumieniem wymogi mają zacząć obowiązywać 1 stycznia 2029 roku zamiast 1 stycznia 2027 roku. Osobny wymóg dla importerów i producentów w UE dotyczący raportowania intensywności metanowej dostaw również zostanie odroczony o dwa lata — do 5 sierpnia 2030 roku.

Dwuletnie odroczenie było kompromisem między rządami państw UE, które popierały przesunięcie o rok, a Parlamentem Europejskim, który zabiegał o trzyletnią zwłokę. W październiku Komisja Europejska zaproponowała odłożenie wprowadzenia zasad o rok z powodu obaw dotyczących dostaw energii i cen paliw po zakłóceniach wywołanych wojną w Iranie.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Przegląd wdrażania zasad

Irlandzki minister klimatu, energii i środowiska Darragh O’Brien powiedział, że porozumienie powinno zapewnić pragmatyczną równowagę między presją na rynek energii a utrzymaniem przywództwa UE w ograniczaniu emisji metanu.

Stany Zjednoczone, największy dostawca skroplonego gazu ziemnego do Europy, oraz branżowe grupy energetyczne wcześniej ostrzegały, że wymogi mogą zagrozić dostawom. Rozporządzenie UE, które weszło w życie w sierpniu 2024 roku, ma zwiększyć przejrzystość emisji metanu związanych z paliwami kopalnymi produkowanymi w Unii lub do niej importowanymi.

Komisja Europejska ma dokonać przeglądu wdrażania zasad do początku 2028 roku, a następnie co pięć lat. Wstępne porozumienie musi jeszcze zostać formalnie zatwierdzone przez Radę UE i Parlament Europejski, po czym zmiany mogą zostać opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE i wejść w życie.

Czytaj nas na