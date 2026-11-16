W Brukseli w Belgii Unia Europejska stosuje mechanizmy celne i klimatyczne, aby chronić europejski przemysł stalowy przed tańszym importem z Chin, a Parlament Europejski równolegle omawia przepisy mające pobudzić popyt na „zieloną” stal. Informuje o tym Tagesschau.

UE wcześniej ustanowiła kontyngenty na bezcłowy import stali. Wobec ilości przekraczających te kontyngenty obowiązują wyższe cła. Ponadto Unia Europejska wzmocniła mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM), który obejmuje między innymi stal.

Straty branży i chińskie subsydia

Holenderski poseł do Parlamentu Europejskiego Dirk Gotink oświadczył, że sytuacja w europejskim przemyśle stalowym jest „niezwykle alarmująca”. Według niego od 2018 roku Europa utraciła ponad 30 mln ton zdolności produkcyjnych w zakresie wytopu stali oraz około 30 tys. miejsc pracy.

Gotink twierdzi również, że chińskie przedsiębiorstwa stalowe otrzymują prawie 15 razy większe subsydia niż porównywalni producenci w innych regionach, w tym w Europie. Jak zauważa Tagesschau, Chiny produkują więcej stali, niż potrzebuje światowy rynek, co wywiera presję na ceny i utrudnia konkurencję europejskim przedsiębiorstwom.

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Europosłanka Zielonych Anna Cavazzini powiedziała, że w ostatnich miesiącach import stali spadł. Jej zdaniem dało to europejskim producentom dodatkową przestrzeń do działania.

Stawka na „zieloną” stal

W Brukseli omawiana jest ustawa Industrial Accelerator Act — jeden z dużych projektów legislacyjnych, który przewiduje priorytet dla europejskich firm w zamówieniach publicznych i przy wykorzystywaniu pieniędzy podatników. Oczekuje się, że wesprze ona producentów „zielonej” stali, która jest korzystna dla ochrony klimatu, lecz jak dotąd nie wytrzymuje konkurencji cenowej z tanimi chińskimi produktami.

Europoseł z niemieckiej Partii Socjaldemokratycznej Jens Geier podkreślił, że kosztowne inwestycje w instalacje bezpośredniej redukcji oraz wykorzystanie „zielonego” wodoru będą miały sens tylko wtedy, gdy będzie istniał rynek zbytu dla takiej stali.

Wiceprzewodniczący związku zawodowego IG Metall Jürgen Kerner zwrócił uwagę, że chińska stal może trafiać do UE jako część innych komponentów. W Parlamencie Europejskim omawiane są wymogi dotyczące procesów wytapiania i odlewania, aby określać pochodzenie metalu. Kerner wezwał również do zapewnienia przemysłowi w Europie dostępu do przystępnych i przewidywalnych kosztów energii.

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