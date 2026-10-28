Unia Europejska usunęła z projektu wspólnego oświadczenia, które ma zostać opublikowane po szczycie UE–Kanada w Montrealu, sformułowanie dotyczące rozpoczęcia negocjacji w sprawie stowarzyszonego członkostwa Kanady. Zamiast tego dokument proponuje, aby do szczytu w 2027 roku określić format „coraz ściślejszego stowarzyszenia” Kanady z UE bez pełnego członkostwa, informuje The Guardian.

Zmienione sformułowanie

W projekcie komunikatu wskazano, że strony będą pracować nad określeniem koncepcji coraz ściślejszego stowarzyszenia Kanady z UE. Ma ona odzwierciedlać współpracę na rzecz osiągnięcia wspólnych celów w dziedzinach dobrobytu, bezpieczeństwa gospodarczego i strategicznej autonomii.

Szczyt w Montrealu ma odbyć się w czwartek i piątek. Według gazety poprzednia wersja oświadczenia co najmniej dwa razy zawierała wzmianki o Kanadzie jako „stowarzyszonym członku” i zakładała, że zdefiniowanie tego terminu będzie wymagało kolejnego roku.

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Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oświadczyła we wrześniu, że UE rozważy możliwość stowarzyszonego członkostwa dla Kanady. Propozycja ta była zaskoczeniem dla wielu stolic państw UE i wywołała zastrzeżenia polityczne oraz prawne.

Zastrzeżenia państw członkowskich

Dyplomaci podnosili kwestie praktycznego znaczenia statusu, który nie ma definicji w obowiązujących traktatach UE. W szczególności chodziło o ewentualny udział Kanady w Radzie Europejskiej, organach ustawodawczych lub procesach decyzyjnych bez prawa głosu.

Jak pisze The Guardian, podczas poniedziałkowego spotkania ambasadorów UE państwa członkowskie szukały dyplomatycznego sposobu na rezygnację z terminu „stowarzyszone członkostwo”. Niemcy zaproponowały sformułowanie o coraz ściślejszym stowarzyszeniu Kanady z UE. Premier Kanady Mark Carney oświadczył, że ważniejszy od nazwy formatu jest jego wpływ na życie Kanadyjczyków, a szczyt powinien rozpocząć dalsze formalne negocjacje.

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