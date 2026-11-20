UE proponuje zasady Made in Europe dla subsydiów i zamówień publicznych — The Japan Times
Unia Europejska proponuje wprowadzenie zasad Made in Europe, zgodnie z którymi firmy będą musiały wykorzystywać określony udział komponentów wyprodukowanych w Europie, aby uzyskać dostęp do unijnych subsydiów lub sprzedawać produkty rządom i instytucjom bloku. Inicjatywa może utrudnić Wielkiej Brytanii połączenie zbliżenia z UE z pozyskaniem potrzebnych inwestycji z Chin.
Warunki dla firm
Jak informuje The Japan Times, proponowany system ustanowi wymogi dotyczące udziału europejskich komponentów dla firm ubiegających się o subsydia lub chcących dostarczać towary organom rządowym i agencjom Unii Europejskiej.
Materiał wskazuje, że po wyjściu z UE Wielka Brytania dążyła do prowadzenia niezależnej polityki handlowej i zawierania umów z partnerami na całym świecie, nie będąc zobowiązaną do przestrzegania polityki określanej w Brukseli.
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Wybór dla Londynu
Obecni i byli doradcy polityczni brytyjskiego rządu uważają, że bardziej złożona sytuacja geopolityczna i nasilający się protekcjonizm w Europie zmuszają Londyn do wyboru między bliższymi więziami z europejskimi sąsiadami a potrzebnymi inwestycjami z Chin.
Na zdjęciu towarzyszącym materiałowi w salonie Stoner Motor Company w brytyjskim Gillingham prezentowane są modele Chery Omoda 5 i Chery Omoda E5 chińskiego producenta samochodów Chery.