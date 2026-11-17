Unia Europejska wpisała palestyński kanał medialny Gaza Now oraz jego założyciela Mustafę Moina Ayasha na listę sankcyjną za udział w finansowaniu Hamasu poprzez zbieranie darowizn, w tym w kryptowalutach. Poinformował o tym Jerusalem Post.

Gaza Now ma siedzibę w Gazie i prowadzi kanały na Telegramie, Facebooku i X. Kanał medialny określa się jako największa niezależna sieć medialna. Wcześniej sankcje wobec niego i Ayasha wprowadziły już Stany Zjednoczone i Wielka Brytania.

Dane ze skargi FBI

W 35-stronicowej skardze karnej FBI złożonej do Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych dla Południowego Okręgu Nowego Jorku Gaza Now jest wprost określany jako firma powiązana z Hamasem. Dokument dotyczy sprawy naturalizowanego obywatela USA Redy Mazena Ridy Sabassiego, podejrzewanego o udział w schemacie przekazywania Hamasowi darowizn humanitarnych za pośrednictwem organizacji charytatywnej Ikram – The Arab Charity Foundation Inc.

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Według FBI zbierający fundusze w Stanach Zjednoczonych pozyskał dla Gaza Now około 511 tys. dolarów, z czego około 126 tys. dolarów miało rzekomo zostać przekazane kanałowi medialnemu przez pośredników, których śledczy wiążą z Hamasem. W skardze stwierdzono również, że Gaza Now zbierał kryptowaluty i po atakach Hamasu na Izrael 7 października 2023 roku oferował subskrybentom sposoby na uniknięcie przechwycenia środków przez izraelskie władze.

Stanowisko Gaza Now i reżim sankcyjny

Gaza Now odrzucił decyzję UE, oświadczając, że darowizny są kierowane na pomoc humanitarną i medyczną, a potwierdzenia ich dystrybucji są dostępne na kanale. Kanał medialny podkreśla również swoją niezależność i wezwał Radę UE do ponownego rozpatrzenia decyzji.

Specjalny mechanizm sankcyjny UE dotyczący osób i podmiotów, które wspierają, ułatwiają lub umożliwiają brutalne działania Hamasu i Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu, obowiązuje od 19 stycznia 2024 roku. Sankcje przewidują zamrożenie aktywów, zakaz przekazywania środków osobom i organizacjom objętym sankcjami przez obywateli i firmy z UE, a wobec osób fizycznych — zakaz wjazdu do krajów UE lub tranzytu przez nie. Po nowej decyzji sankcjami w ramach tego reżimu objęte są 22 osoby i cztery podmioty.

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