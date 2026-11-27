W Brukseli w Belgii Unia Europejska i Indonezja podpisały umowę handlową po dziesięciu latach negocjacji. Koordynujący minister ds. gospodarczych Indonezji Airlangga Hartarto powiedział w wywiadzie dla Euronews, że porozumienie może zwiększyć wymianę handlową między stronami o 50% w ciągu trzech lat.

Według danych Rady Europejskiej handel towarami między UE a Indonezją wyniósł w ubiegłym roku 28,9 mld euro. Hartarto zaznaczył, że cel 50-procentowego wzrostu był omawiany z partnerami w UE oraz przedstawicielami biznesu z obu stron. Nazwał gospodarki UE i Indonezji wzajemnie uzupełniającymi się, ponieważ produkują różne towary i mogą zaspokajać swoje wzajemne potrzeby.

Negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi

Na pytanie, czy do zakończenia negocjacji przyczyniły się szeroko zakrojone cła prezydenta USA Donalda Trumpa, Hartarto odpowiedział, że wpływ miały równoległe rozmowy Dżakarty z Waszyngtonem na temat ceł. W lipcu 2025 roku UE i Indonezja osiągnęły porozumienie polityczne — dwa dni przed tym, jak Trump ogłosił umowę ustanawiającą 19-procentowe amerykańskie cło na indonezyjskie towary.

Jak podaje Euronews, Waszyngton zaproponował również nowe cła na niektóre towary z 14 państw partnerskich, w tym z UE i Indonezji. Minister uważa, że negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi wpłynęły na zbliżenie Brukseli i Dżakarty podczas zawierania umowy handlowej.

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Terminy stosowania umowy

Od 1 stycznia Indonezja opuści unijny system ogólnych preferencji taryfowych, w ramach którego kraje rozwijające się korzystają z obniżonych ceł. Do czasu zastosowania nowej umowy indonezyjski eksport, który korzystał z takich preferencji, będzie objęty standardowymi cłami UE.

Hartarto wyraził przekonanie, że umowę uda się wdrożyć na czas. Jednocześnie w Parlamencie Europejskim wskazywano, że ostateczny harmonogram nie został jeszcze uzgodniony: posłowie mogą jedynie zatwierdzić lub odrzucić dokument bez wprowadzania poprawek. Komisja Europejska oczekuje, że po zakończeniu procedur wewnętrznych po obu stronach umowa zacznie być tymczasowo stosowana na początku 2027 roku.

Oddzielnie indonezyjscy eksporterzy przygotowują się do unijnych przepisów dotyczących walki z wylesianiem. Od 30 grudnia duże i średnie przedsiębiorstwa muszą potwierdzać, że olej palmowy, kawa, kakao, kauczuk i inne towary, które sprzedają w UE, nie zostały wyprodukowane na gruntach wykarczowanych po 2020 roku.

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