Unia Europejska i Indonezja podpisały w Brukseli w Belgii umowę handlową, która przewiduje stopniowe zniesienie ceł dla ponad 98% kategorii towarów w ciągu 15 lat. Porozumienie obejmuje niemal całą wartość handlu dwustronnego i łączy rynki o łącznej populacji około 730 milionów osób, informuje Deutsche Welle.

Surowce krytyczne i inwestycje

Dla UE umowa jest częścią kursu na dywersyfikację powiązań handlowych, zmniejszenie strategicznej zależności od Chin oraz rozszerzenie dostępu do surowców krytycznych. Szczególne znaczenie ma indonezyjski nikiel, niezbędny do produkcji baterii i pojazdów elektrycznych.

Umowa otwiera również możliwości europejskich inwestycji w strategicznych sektorach Indonezji, w tym w produkcji pojazdów elektrycznych, elektroniki i farmaceutyków. Jednocześnie Dżakarta dąży do tego, by nie ograniczać się do eksportu surowców, lecz rozwijać ich krajowe przetwarzanie i pozostawiać większą część wartości dodanej w kraju.

Możliwości eksportowe i wymogi UE

Ekonomista Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych Yose Rizal Damuri poinformował, że według oceny jego instytucji indonezyjski eksport może wzrosnąć w najbliższych latach o około 60%. Wśród potencjalnych beneficjentów są producenci tekstyliów, odzieży, obuwia i mebli, a także eksporterzy innych towarów i produktów przemysłowych.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Jednak sam dostęp do europejskiego rynku nie gwarantuje wzrostu dostaw. Indonezyjskie przedsiębiorstwa muszą zwiększać możliwości produkcyjne i lepiej wykorzystywać warunki umowy, a władze — poprawiać klimat biznesowy. Producenci będą również musieli spełniać europejskie wymogi dotyczące identyfikowalności produktów, przestrzegania norm środowiskowych i praw pracowniczych.

Ryzyka środowiskowe

Wzrost handlu i inwestycji może zwiększyć obciążenie środowiska, w szczególności poprzez wydobycie i przetwarzanie niklu, produkcję oleju palmowego oraz emisje przemysłowe. Osobnym wyzwaniem dla drobnych producentów jest unijne rozporządzenie dotyczące zapobiegania wylesianiu: może im brakować zasobów finansowych i technicznych, a także dokumentacji potwierdzającej spełnienie wymogów.

Umowa zawiera odrębny rozdział dotyczący handlu i zrównoważonego rozwoju, obejmujący klimat, ochronę różnorodności biologicznej, zrównoważoną gospodarkę leśną i prawa pracownicze. Eksperci cytowani przez Deutsche Welle podkreślają, że wynik będzie zależał od realizacji tych zobowiązań, kontroli nad nimi oraz udziału organizacji społeczeństwa obywatelskiego i lokalnych społeczności.

Czytaj nas na