Unia Europejska oświadczyła w środę, że zdecydowanie odrzuca podstawy proponowanych przez Stany Zjednoczone nowych ceł na europejski eksport. UE oczekuje również, że Waszyngton będzie przestrzegał porozumienia, które strony osiągnęły w ubiegłym roku, informuje France 24.

Propozycja USA

Według publikacji Stany Zjednoczone przedstawiły propozycję wprowadzenia ceł dla 14 gospodarek. Wśród nich wymieniono UE i Chiny. Proponowane cła dotyczą eksportu UE do Stanów Zjednoczonych. Chodzi właśnie o propozycję, a nie o ograniczenia już wprowadzone.

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Dochodzenie w sprawie produkcji

Amerykańska propozycja pojawiła się po dochodzeniu, które trwało kilka miesięcy i dotyczyło twierdzeń o nadmiernej produkcji. UE nie zgodziła się z uzasadnieniem tych ceł i powołała się na ubiegłoroczne porozumienie z Waszyngtonem.

Materiał France 24 jest datowany na 25 listopada 2026 roku. Relację z Brukseli przygotował korespondent Dave Keating; nagranie wideo trwa 4 minuty i 43 sekundy.

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