Parlament Europejski i państwa członkowskie UE uzgodniły dwuletnie odroczenie wprowadzenia zasad raportowania intensywności metanowej paliw kopalnych dostarczanych na rynek Unii Europejskiej. Informuje o tym OilPrice.

Zasady mają wejść w życie w 2029 roku

Według publikacji regulacje mają zacząć obowiązywać w 2029 roku. Od tego czasu dostawcy i nabywcy będą musieli raportować intensywność metanową paliw kopalnych, które dostarczają na rynek UE.

Parlament Europejski wyjaśnił odroczenie zakłóceniami w dostawach energii i wysokimi cenami w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie. W oświadczeniu parlamentu wskazano, że importerzy ostrzegali przed ryzykiem niedoboru ilości paliwa spełniającego nowe wymogi.

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Zastrzeżenia dostawców

Stany Zjednoczone i Katar wcześniej ostrzegały, że nowe zasady mogą skomplikować import ropy i gazu do UE. W wspólnym liście w czerwcu amerykański minister energii Chris Wright i jego katarski odpowiednik Saad al-Kaabi oświadczyli, że nie widzą realnego sposobu spełnienia wymogów regulacji.

Wskazali również, że eksporterzy i importerzy nie chcą zawierać umów, które z góry naruszałyby prawodawstwo UE. Według OilPrice Unia Europejska formalnie przyjęła te regulacje dwa lata temu, aby ograniczyć emisje metanu zarówno wewnątrz bloku, jak i w państwach dostarczających paliwa kopalne.

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