Unia Europejska wezwała rząd Izraela do wycofania przetargu na budowę ponad 1200 mieszkań w ramach projektu E1 na Zachodnim Brzegu Jordanu. Jak podaje Anadolu Agency, UE uważa, że realizacja projektu podważy perspektywy rozwiązania opartego na dwóch państwach.

Stanowisko Komisji Europejskiej

Rzecznik Komisji Europejskiej Anouar El Anouni powiedział na codziennym briefingu, że projekt E1 podzieli Zachodni Brzeg Jordanu na dwie części i odizoluje Wschodnią Jerozolimę. Według niego jeszcze bardziej osłabi to zdolność przyszłego państwa palestyńskiego do funkcjonowania.

El Anouni zaznaczył, że UE uznaje izraelskie osiedla na Zachodnim Brzegu Jordanu, w tym w rejonie E1, za nielegalne w świetle prawa międzynarodowego. Bruksela wezwała również do wstrzymania projektu E1 i rozbudowy osiedli oraz do pociągnięcia do odpowiedzialności osób zamieszanych w przemoc w regionie.

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Sytuacja na Zachodnim Brzegu Jordanu

Rzecznik Komisji Europejskiej oświadczył, że projekt jest realizowany w warunkach narastającej niestabilności na Zachodnim Brzegu Jordanu oraz rekordowego poziomu przemocy ze strony osadników. Potwierdził również zaangażowanie UE w rozwiązanie oparte na rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ o dwóch państwach — Izraelu i Palestynie — które mają pokojowo współistnieć w uznanych granicach.

Osobno El Anouni oświadczył, że UE potępia wszelkie akty terroryzmu i przemocy wobec ludności cywilnej. Izraelska armia poinformowała, że w wyniku strzelaniny w Hebronie zginęło dwóch jej żołnierzy, a trzech kolejnych odniosło ciężkie obrażenia. Po incydencie armia ogłosiła całkowite zamknięcie Hebronu i kilku okolicznych miejscowości.

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