Unia Europejska wezwała Izrael do otwarcia wszystkich przejść granicznych do Strefy Gazy i zapewnienia organizacjom humanitarnym natychmiastowego oraz nieskrępowanego dostępu, aby dostarczyć pomoc ludności po niszczycielskich podtopieniach. Poinformowała o tym Al Jazeera, powołując się na oświadczenie opublikowane przez biuro wysokiej przedstawiciel UE do spraw zagranicznych i wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Kai Kallas.

Dostęp dla organizacji humanitarnych

UE oświadczyła, że Izrael musi zapewnić możliwość działania w Gazie ONZ, jej agencjom, organizacjom humanitarnym i pozarządowym. Wspólnota podkreśliła również konieczność przestrzegania prawa międzynarodowego, w tym międzynarodowego prawa humanitarnego i międzynarodowego prawa praw człowieka.

W oświadczeniu zaznaczono, że ludność cywilna, infrastruktura cywilna, personel medyczny i placówki medyczne muszą być chronione. UE uznała niedawny nalot na kompleks medyczny Nasser na południu Gazy za głęboko niepokojący.

Ataki i skutki ulewnych deszczy

W czwartek w wyniku izraelskiego nalotu na kompleks Nasser zginęło co najmniej sześciu Palestyńczyków, w tym chirurg, a kolejne dziesiątki osób zostały ranne. W sobotę izraelski dron zaatakował dwóch Palestyńczyków idących ulicą w Dżabalii, na północnych obrzeżach miasta Gaza, poinformował dyrektor szpitala Al-Szifa Mohammed Abu Salmiya. Obaj zostali przewiezieni do tego szpitala.

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Amerykański szpital polowy poinformował również o kilku rannych, nie precyzując ich liczby. Izraelskie wojsko oświadczyło, że zaatakowało w tym rejonie dwóch bojowników Hamasu.

Według UNICEF-u intensywne opady deszczu w ostatnich dniach bezpośrednio dotknęły co najmniej 106 tys. osób w Gazie: tysiące namiotów dla przesiedlonych Palestyńczyków znalazły się pod wodą, a toalety w obozach się przepełniały. Biuro medialne Gazy podało, że zniszczono ponad 700 kilometrów sieci kanalizacyjnej.

UE potwierdziła również poparcie dla rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego opartego na dwóch państwach, wezwała do całkowitego wycofania izraelskich sił z Gazy oraz do trwałej dystrybucji pomocy humanitarnej na dużą skalę i wsparcia wczesnej odbudowy.

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