W Brukseli w Belgii Unia Europejska wezwała Izrael do zapewnienia pełnego dostępu humanitarnego do Strefy Gazy, gdzie ulewne deszcze i zimna pogoda pogarszają sytuację osób przesiedlonych. Podczas briefingu poinformowała o tym rzeczniczka Komisji Europejskiej Eva Hrncirova, jak podaje Anadolu Agency.

Ograniczenia na przejściach

Według Hrncirovej UE wielokrotnie zwracała się do izraelskiego rządu na wszystkich szczeblach z wezwaniem do umożliwienia pełnego dostępu humanitarnego do tego terytorium. Zaznaczyła, że nie wszystkie przejścia są otwarte dla pomocy humanitarnej, a ograniczenia pogarszają i tak już krytyczną sytuację.

Rzeczniczka Komisji Europejskiej podkreśliła, że rodziny mieszkające w namiotach są szczególnie narażone podczas powodzi. Według niej chłód i powodzie mogą zwiększać ryzyko chorób oraz rozprzestrzeniania się szkodników.

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Potrzeby osób przesiedlonych

Według Hrncirovej większość ludności Gazy potrzebuje schronienia i pomocy nieżywnościowej, a około 60% osób wymagających wsparcia znajduje się w krytycznych warunkach. Od początku kryzysu w październiku 2023 roku UE przeznaczyła dla Palestyńczyków niemal 700 mln euro pomocy humanitarnej.

Na Strefę Gazy wpłynął system niskiego ciśnienia, któremu towarzyszą zimne powietrze i obfite opady. Tysiące przesiedlonych Palestyńczyków pozostaje w zużytych namiotach bez ogrzewania i odpowiedniej ochrony przed deszczem oraz zimnem. Według palestyńskich organów ochrony zdrowia od października 2023 roku w wyniku wojny Izraela w Gazie zginęło ponad 74 tys. Palestyńczyków, a ponad 175 tys. zostało rannych.

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