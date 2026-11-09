W Unii Europejskiej 29 listopada wejdą w życie normy Euro 7, które po raz pierwszy obejmą nie tylko emisje spalin z samochodów z silnikami spalinowymi, lecz także cząstki pochodzące z układów hamulcowych i zużycia opon. Nowe wymogi będą również dotyczyć samochodów elektrycznych, informuje Autocar.

Limity pyłu hamulcowego

Rozporządzenie ustanawia ograniczenia emisji cząstek hamulcowych o rozmiarze do 10 mikronów — PM10. Dla samochodów elektrycznych dopuszczalny poziom będzie wynosił 3 mg na kilometr, a dla samochodów z silnikami spalinowymi — 7 mg na kilometr.

Surowsza norma dla samochodów elektrycznych wiąże się z zastosowaniem hamowania rekuperacyjnego. Ogranicza ono pracę zwykłych hamulców ciernych, a tym samym ilość pyłu powstającego podczas kontaktu klocków hamulcowych ze stalowymi tarczami.

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Wymogi dotyczące baterii i części zamiennych

Dla samochodów elektrycznych Euro 7 przewiduje również wymogi dotyczące trwałości baterii. Muszą one zachować co najmniej 80% początkowej pojemności przez pierwsze pięć lat lub do przebiegu 100 tys. km, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Od pięciu do ośmiu lat użytkowania lub do przebiegu 160 tys. km wskaźnik ten musi wynosić co najmniej 72%, również w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Obecnie przepisy dotyczą nowych samochodów i oryginalnych komponentów, jednak producenci części zamiennych już dostosowują swoje produkty do tych kryteriów. ZF Aftermarket pod marką TRW opracowała technologię DTEC o ograniczonym powstawaniu pyłu dla tarcz i klocków hamulcowych. Firma wskazuje, że znaczna część pyłu pochodzi ze stalowej tarczy, dlatego jednym ze sposobów ograniczenia emisji jest wzmocnienie jej powierzchni.

Do sprawdzania współdziałania komponentów układu hamulcowego ZF wykorzystuje stanowisko testowe DustIN zgodnie z trybami testowymi stosowanymi podczas opracowywania norm Euro 7.

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