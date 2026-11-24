Unia Europejska ogłosiła ograniczenie liczby samochodów hybrydowych, które będzie można importować do bloku z Chin. Kwota będzie wynosić około 15% powyżej wolumenu importu z poprzedniego roku i wejdzie w życie 1 grudnia, informuje Deutsche Welle.

Przyczyny ograniczeń

Komisja Europejska oświadczyła, że ograniczenia są konieczne do ochrony przemysłu UE po gwałtownym wzroście importu takich pojazdów. Według jej danych dochodzenie wykazało istotny wzrost importu samochodów hybrydowych do UE od 2023 roku.

W Komisji Europejskiej powiązano ten skok ze wzrostem nadwyżek mocy produkcyjnych na świecie, a także z zaostrzeniem ograniczeń handlowych na innych dużych rynkach. W szczególności chodzi o szereg ceł wprowadzonych w USA za administracji Donalda Trumpa.

Jakie samochody obejmuje kwota

Ograniczenia będą dotyczyć pełnych hybryd, hybryd typu plug-in oraz miękkich hybryd. Porozumienie w sprawie nowego mechanizmu osiągnęli w październiku europejski komisarz ds. handlu Maroš Šefčovič i minister handlu Chin Wang Wentao. Chiny wezwały UE do przestrzegania porozumienia, które Pekin uznaje za wyważone.

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Choć mechanizm opracowano w związku ze wzrostem dostaw z Chin, odrębne kwoty będą obowiązywać dla wszystkich krajów, których udział przekroczył 2% całkowitego importu UE w 2025 roku. Dla pozostałych importerów będzie stosowany limit rezydualny.

Sytuacja na rynku europejskim

Według Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów w październiku rejestracje nowych pojazdów elektrycznych w UE wzrosły o 61,4% rok do roku. Samochody hybrydowe stanowiły około jednej trzeciej wszystkich nowych rejestracji, a udział hybryd typu plug-in sięgnął około 10%.

Firma konsultingowa EY poinformowała, że sprzedaż chińskich producentów w UE wzrosła o 73,4%, a ich udział w rynku osiągnął rekordowe 13,1%. Jednocześnie sprzedaż niemieckich producentów samochodów w UE spadła w październiku o 5,7%, a ich udział w rynku zmniejszył się z 41,5% do 38,2%.

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