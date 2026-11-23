Unia Europejska w poniedziałek dodała Rinaldo Nazzaro, założyciela i lidera neonazistowskiej skrajnie prawicowej organizacji The Base, do listy sankcyjnej dotyczącej osób i grup zaangażowanych w terroryzm. poinformowała Anadolu Agency.

Ograniczenia wobec Nazzaro

Nazzaro znany jest również pod pseudonimami Norman Spear i Roman Wolf. Decyzję o wpisaniu go na listę podjęła Rada UE.

Sankcje przewidują zakaz podróży do Unii Europejskiej oraz zamrożenie aktywów Nazzaro. Zabronione jest także bezpośrednie lub pośrednie udostępnianie mu środków finansowych lub zasobów gospodarczych.

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Unijna lista sankcyjna

Organizacja The Base podlega unijnym środkom ograniczającym od 2024 roku z powodu zaangażowania w akty terrorystyczne, poinformowała Rada UE.

Po wpisaniu Nazzaro na listę unijna lista sankcyjna dotycząca terroryzmu obejmuje 14 osób oraz 23 grupy i organizacje.

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