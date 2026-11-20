W Antalyi w Turcji Unia Europejska ostrzegła, że obecny projekt decyzji konferencji klimatycznej ONZ COP31 może przekształcić negocjacje w „szczyt paliw kopalnych”. Wynika to z listu, z którym zapoznało się Politico Europe.

Stanowisko Unii Europejskiej

Europejski komisarz ds. klimatu Wopke Hoekstra i irlandzki minister klimatu Darragh O'Brien napisali list w imieniu 27 państw UE. Oświadczyli w nim, że Unia Europejska nie może dołączyć do konsensusu w sprawie pakietu, który oznaczałby znaczący krok wstecz dla globalnej polityki klimatycznej.

Autorzy listu wskazali, że obecny projekt decyzji COP31 nie zawiera wzmianki o paliwach kopalnych, które nazwali głównym czynnikiem zmiany klimatu. Ich zdaniem dokument może zostać odebrany jako odejście od wcześniejszych zobowiązań oraz jako nieproporcjonalnie uwzględniający interesy dalszej produkcji i konsumpcji paliw kopalnych.

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Spór o CCUS

Projekt dokumentu wzywa kraje do rozszerzenia wykorzystania technologii wychwytywania, wykorzystania i składowania dwutlenku węgla, znanych jako CCUS, aby osiągnąć określony cel. Przewiduje także zwiększenie udziału energii elektrycznej w światowym zużyciu energii do 35% do 2035 roku, w tym energii elektrycznej wytwarzanej z paliw kopalnych.

Francja, druga co do wielkości gospodarka UE, ostro skrytykowała włączenie celów dla CCUS. Francuska minister transformacji ekologicznej Monique Barbut powiedziała dziennikarzom, że kraj kategorycznie sprzeciwia się wszelkim wskaźnikom liczbowym, celom lub zobowiązaniom ilościowym dotyczącym wychwytywania dwutlenku węgla.

List jest datowany na 19 listopada i skierowany do Australii oraz Turcji, które wspólnie przewodniczą tegorocznym globalnym negocjacjom klimatycznym. UE podkreśliła, że preferuje ambitny wynik negocjacji, jednak nie jest gotowa zgodzić się na porozumienie za wszelką cenę.

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