UE zgromadzi w Jordanii inwestorów w czystą energię — The National

Unia Europejska zorganizuje w przyszłym tygodniu w Jordanii konferencję dla inwestorów, licząc na przyciągnięcie europejskich firm do projektów w dziedzinie energii odnawialnej i tworzenia miejsc pracy. Komisarz UE do spraw regionu Morza Śródziemnego Dubravka Šuica oświadczyła, że zainteresowanie inwestycjami w tym kraju wyraziło 60, 70, a nawet więcej europejskich firm, informuje The National.

Według Šuicy Bruksela uważa Jordanię za najbardziej stabilny kraj w regionie. UE dąży do wsparcia tworzenia miejsc pracy i rozwoju umiejętności zawodowych młodych ludzi, a także do uzyskania dostępu do tańszej energii odnawialnej niż w Europie.

Inwestycje w czystą energię

Komisja Europejska uruchomiła w ubiegłym miesiącu platformę inwestycyjną zabezpieczoną gwarancjami UE w wysokości 4,5 mld euro. Ma ona zmobilizować inwestycje na dużą skalę w energię odnawialną i czyste technologie w regionie Morza Śródziemnego.

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Platforma jest częścią inicjatywy T-Med, która już pracuje nad projektami energetycznymi w Egipcie i Tunezji. Wśród nich jest elektrownia słoneczna o mocy 100 MW w Sidi Bu Zajd w Tunezji, której uruchomienie zaplanowano na drugą połowę 2027 roku. Šuica wspomniała również o zakładzie produkcji „zielonego” amoniaku w egipskim Ajn Suchna, którego produkty są eksportowane na rynek UE.

Pomoc dla Syrii

Po wizycie w Syrii Šuica uda się do Jordanii. W Damaszku będzie współprzewodniczyć Forum Koordynacji Partnerstwa na rzecz Syrii wraz z ministrem spraw zagranicznych Syrii Asaadem asz-Szibanim. UE zobowiązała się już przeznaczyć 620 mln euro na wsparcie Syrii w latach 2026–2027.

Według eurokomisarz rozmowy w Damaszku będą dotyczyć przyciągania inwestycji, odbudowy instytucji państwowych oraz warunków powrotu Syryjczyków, którzy wyjechali za granicę. Zaznaczyła, że syryjskie władze potrzebują pomocy technicznej, w tym do przywrócenia funkcjonowania banku centralnego.

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