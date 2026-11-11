Słowacka firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem ESET poinformowała, że w grudniu 2025 roku skompromitowano serwery rumuńskiej instytucji rządowej. Złośliwe oprogramowanie wybierało e-maile związane z NATO i Unią Europejską oraz tworzyło ich kopie do późniejszego pobrania przez atakujących.

O ataku informuje Defense News. ESET z wysoką pewnością powiązał zestaw narzędzi Cereal z grupą hakerską Turla. Badacze zaznaczyli, że Turla jest zazwyczaj uważana za powiązaną z FSB państwa-agresora, Rosji.

Wybieranie wiadomości z załącznikami

Jeden z komponentów zestawu, CerealBox, był ukierunkowany na wiadomości zawierające instytucjonalne adresy NATO i UE. Na podstawie określonych filtrów wybierał e-maile z załącznikami w formatach Word lub PDF, po czym kompresował i szyfrował ich kopie do późniejszego pobrania przez atakujących.

Według ESET serwery Microsoft Exchange w Rumunii skompromitowano 23 grudnia 2025 roku. Około miesiąc wcześniej firma po raz pierwszy wykryła podobny złośliwy kod na serwerze instytucji rządowej Kazachstanu.

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Ukryte działanie na serwerach Exchange

ESET opisał Cereal jako wcześniej nieudokumentowany modułowy zestaw złośliwego oprogramowania .NET dla serwerów Microsoft Exchange. Mógł on otrzymywać polecenia, wykonywać je w pamięci, badać strukturę skompromitowanej organizacji i zbierać wybrane e-maile.

Badacze określili jako szczególną cechę Cereal połączenie nowych metod wymagających dogłębnej znajomości wewnętrznej architektury Exchange z nietypowymi sposobami wykonywania kodu .NET. Zamiast zwykłej komunikacji z zewnętrznym serwerem dowodzenia narzędzia wykorzystywały własne serwery docelowej organizacji jako infrastrukturę, co miało pomagać ukrywać długotrwałą działalność szpiegowską.

Firma odnotowała również wzrost aktywności w Kazachstanie 15 stycznia 2026 roku — dzień po Starym Nowym Roku, nieoficjalnym święcie obchodzonym w Rosji i niektórych sąsiednich krajach.

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