Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu we Francji orzekł, że państwa mogą pod pewnymi warunkami odmawiać migrantom wjazdu na granicy z Białorusią. Jest to możliwe, jeśli państwo wykorzystuje migrantów jako środek nacisku, a osoby te nie należą do kategorii szczególnie wrażliwych, informuje Tagesschau.

Do osób wymagających szczególnej ochrony trybunał zaliczył między innymi dzieci, osoby chore, osoby z niepełnosprawnościami, a także tych, którym grozi niebezpieczeństwo dla życia lub poważne złe traktowanie.

Trzy sprawy dotyczące pushbacków

ETPC rozpatrzył trzy sprawy dotyczące tak zwanych pushbacków na granicach z Białorusią w 2021 i 2022 roku. Według publikacji Białoruś celowo dostarczała wówczas uchodźców na granicę, aby wywierać presję na Unię Europejską.

Polska odmówiła wjazdu grupie obywateli Afganistanu, Łotwa — irackim Kurdom, wśród których były rodziny z dziećmi, a Litwa — grupie obywateli Kuby. Skarżący twierdzili, że siłą uniemożliwiono im przekroczenie granicy UE bez rozpatrzenia ich wniosków o azyl.

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Zasada non-refoulement zakazuje państwom odsyłania ludzi tam, gdzie grożą im naruszenia praw człowieka. Prezes trybunału Mattias Guyomar zaznaczył, że w świetle kontekstu geopolitycznego powrót na Białoruś nie stanowił automatycznego naruszenia praw skarżących.

Ocena wrażliwości

Trybunał podkreślił, że państwa muszą w każdym przypadku ocenić, czy dana osoba jest szczególnie wrażliwa. W sprawach obywateli Afganistanu i irackich Kurdów ETPC uznał istnienie takiej wrażliwości. Obywateli Kuby nie uznano za szczególnie wrażliwych.

Jednocześnie izba trybunału skrytykowała około sześciomiesięczne przetrzymywanie skarżących w areszcie. Państwa muszą wypłacić odszkodowania niektórym skarżącym, a orzeczenia trybunału są ostateczne.

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