Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu orzekł, że obowiązkowe szczepienia przeciwko COVID-19 dla niektórych grup zawodowych we Francji nie naruszały praw człowieka. Chodzi o pracowników, którzy z powodu braku szczepienia mogli zostać odsunięci od pracy.

Jak informuje Tagesschau, do ETPC zwrócili się francuski strażak i dwoje pracowników francuskich szpitali. Zostali oni odsunięci od pracy z powodu braku szczepienia, a w okresie odsunięcia nie otrzymywali wynagrodzenia.

Wniosek ETPC

Trybunał uznał, że wymóg szczepienia dla określonych grup zawodowych oraz możliwość zakazania im pracy nie były sprzeczne z prawami człowieka. ETPC zaznaczył, że państwa mają szeroki zakres swobody w wyborze środków walki z pandemią i ochrony szczególnie wrażliwych grup ludności.

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W Niemczech Federalny Trybunał Konstytucyjny również w 2022 roku oddalił skargę konstytucyjną na obowiązkowe szczepienia dla pracowników określonych instytucji. Wówczas uznał, że ustawodawca ma szeroki zakres uznania w wyborze sposobów ochrony osób wrażliwych przed COVID-19.

Zdanie odrębne sędziego

Orzeczenie ETPC nie było jednogłośne. Szwajcarski sędzia Andreas Zünd opublikował zdanie odrębne, w którym wskazał na naruszenie praw pracowników. Jego zdaniem zakaz pracy bez wypłaty wynagrodzenia był bardzo surowym środkiem i w poszczególnych przypadkach mógł pozbawiać ludzi środków do życia.

Zünd uważał, że władze mogły rozważyć łagodniejsze środki: specjalne środki ochrony, mniej kontaktów z osobami wrażliwymi lub świadczenia kompensacyjne zamiast wynagrodzenia. Jego stanowiska nie poparło sześciu innych sędziów.

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