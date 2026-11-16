Estonia przygotowuje cyfrowe usługi publiczne do działania z zagranicy na wypadek okupacji jej terytorium przez zagranicznego przeciwnika. Plan ma zapewnić funkcjonowanie krytycznych usług, jeśli centra danych zostaną zniszczone lub zarządzanie nimi z terytorium kraju stanie się niemożliwe. Informuje o tym Politico Europe.

Infrastruktura chmurowa

Estonia ma 294-kilometrową granicę z Federacją Rosyjską, państwem-agresorem. Kraj obawia się, że może stać się jednym z celów w przypadku inwazji Moskwy na kraj UE. Architekt nowej strategii, Tõnu Grünberg, oświadczył, że usługi publiczne muszą działać w chmurze, w tym w przypadku fizycznego zniszczenia centrów danych lub niemożności działania na miejscu.

Estońskie władze już tworzą bezpieczne aplikacje na platformach Microsoft Azure, Amazon Web Services oraz we własnej chmurze państwowej. Według Grünberga system jest przenoszony do cyfrowej ambasady i innych lokalizacji w Europie. Celem jest zapewnienie, aby usługi o kluczowym znaczeniu pozostały dostępne w każdych okolicznościach.

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Zapasowe dane w Luksemburgu

Estonia już przechowuje kopię zapasową danych państwowych w cyfrowej ambasadzie w Luksemburgu. Obejmuje ona między innymi dane z rejestrów ludności i rejestrów gruntów, a także akty prawne kraju. Doradca Ministerstwa Sprawiedliwości i Spraw Cyfrowych Allan Allmere zaznaczył, że kolejnym zadaniem jest nie tylko zachowanie tych danych, lecz także zapewnienie funkcjonowania państwa na ich podstawie podczas kryzysu.

Estonia odczuła potrzebę wzmocnienia swojej odporności cyfrowej po cyberatakach z 2007 roku, które trwały 22 dni i zakłóciły działanie znacznej części usług komercyjnych i publicznych. Estońskie władze później powiązały ataki z Rosją. Allmere podkreślił również, że dane muszą pozostać zrozumiałe i użyteczne przez dziesięciolecia.

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