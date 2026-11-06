Estonia zrezygnowała z celu ukończenia swojej części linii kolejowej Rail Baltica do 2030 roku. Obecnie odcinek ma zostać ukończony i oddany do użytku do końca 2034 roku, informuje ERR News, powołując się na dyrektora generalnego Rail Baltic Estonia Anvara Salometsa.

Przyczyny przesunięcia terminów

Według Salometsa harmonogram projektu był wielokrotnie korygowany z kilku powodów. Za główne uznał niewłaściwe zarządzanie i nierealistyczne oczekiwania, ukształtowane jeszcze przed pojawieniem się niezbędnych możliwości realizacji projektu.

Koszt Rail Baltica na terytorium Estonii początkowo szacowano na 1 mld euro, jednak obecnie wzrósł on do 3,5 mld euro. Salomets wyjaśnił, że kwota ta odzwierciedla bieżące koszty i nie uwzględnia przyszłej inflacji. Na budżet wpłynęły również zmiana skali projektu oraz wzrost cen po różnych kryzysach, które w ciągu trzech–czterech lat podniosły koszty w Estonii o dziesiątki procent.

Jako pierwsza może zostać otwarta trasa do Pärnu

Infrastruktura kolejowa ma zostać ukończona wcześniej, po czym będą trwały testy i oddawanie do użytku. Jako pierwszy planuje się otworzyć odcinek Tallinn–Pärnu: pasażerowie będą mogli dojechać pociągiem do Pärnu do końca 2032 roku, pod warunkiem dostępności finansowania.

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Salomets oświadczył, że w długiej perspektywie różnica między 2030 a 2032 rokiem nie będzie miała znaczącego wpływu na biznes towarowy. Według niego Rail Baltica ma konkurować z transportem drogowym i sprzyjać przeniesieniu części przewozów towarowych z dróg na kolej.

Roczne koszty utrzymania i eksploatacji estońskiego odcinka, według szacunków Rail Baltic Estonia, wyniosą od 30 mln do 50 mln euro. Zgodnie z analizą kosztów i korzyści spółki, w sprzyjającym scenariuszu przychody mogą pokryć koszty operacyjne do końca pierwszej dekady funkcjonowania kolei.

Rząd Estonii oświadczał, że przedłużenie budowy o pięć lat zmniejszy koszty dla podatników. Plan finansowania wiązany jest z kolejnym okresem budżetowym Unii Europejskiej, który potrwa od 2028 do 2034 roku.

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