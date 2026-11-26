Estońskie Ministerstwo Spraw Społecznych i Technologii Cyfrowych wezwało instytucje państwowe, firmy i obywateli do powstrzymania się od korzystania z trzech narzędzi sztucznej inteligencji ze względu na zagrożenia dla bezpieczeństwa. W ramach nowej oceny wysoki poziom ryzyka otrzymały chińskie chatboty DeepSeek i Qwen, a także stworzona w Estonii platforma Botastico, informuje Baltic News Network.

Ryzyka związane z DeepSeek i Qwen

Minister spraw społecznych i technologii cyfrowych Liisa Pakosta oświadczyła, że korzystanie z DeepSeek jest już zakazane w instytucjach państwowych. Wśród powodów wymieniła przetwarzanie danych w Chinach, ograniczone informacje o bezpieczeństwie i zewnętrznych podmiotach przetwarzających dane, stosowanie chińskiego prawa, a także odnotowane ryzyka cenzury i wpływów zewnętrznych.

Chatbot Qwen firmy Alibaba Cloud również otrzymał czerwoną ocenę. Według wyników kontroli dane użytkowników mogą być przetwarzane w Chinach i wykorzystywane do trenowania modeli sztucznej inteligencji. W raporcie rocznym Estońskiej Służby Wywiadu Zagranicznego z lutego 2026 roku ostrzegano, że DeepSeek wspiera przemysłowe ambicje Chin, a jednocześnie może służyć jako kanał chińskiej propagandy.

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Ocena innych usług

Botastico, oparta na AI platforma do chatbotów i automatyzacji obsługi klienta, otrzymała wysoki poziom ryzyka z powodu braku potwierdzenia zgodności ze standardami ISO/IEC 27001 lub E-ITS. Usługa nie ma także polityki prywatności, a informacje o części łańcucha przetwarzania danych są niepełne.

Tymczasem Gemini, Copilot i Mistral Vibe otrzymały zieloną ocenę. Ministerstwo, Estońskie Centrum Technologii Informacyjnych i firma Cybernetica AS oceniły łącznie 25 narzędzi sztucznej inteligencji. Przedstawiciel Cybernetiki Dan Bogdanov ostrzegł, że zielony status nie znosi potrzeby zachowania ostrożności, ponieważ warunki korzystania i zabezpieczenia mogą szybko się zmieniać.

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