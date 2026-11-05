Estońska Agencja Ratownicza rozpoczęła testowanie technologii masowego powiadamiania cell broadcast dla ogólnokrajowego systemu EE-ALARM. Niektórzy użytkownicy smartfonów z Androidem mogą w najbliższym czasie otrzymać wiadomości testowe, informuje ERR News.

Testy działania na Androidzie i iOS

W przeciwieństwie do SMS-ów technologia cell broadcast wymaga opracowania i przetestowania zarówno możliwości wysyłania wiadomości, jak i ich odbierania na urządzeniach z Androidem oraz iOS. W ciągu najbliższych miesięcy operatorzy Elisa, Tele2 i Telia będą prowadzić próby wspólnie z Estońską Fundacją Infokomunikacji Państwowej RIKS.

Zastępca dyrektora generalnego Estońskiej Agencji Ratowniczej Viktor Saaremets oświadczył, że testowanie jest niezbędnym etapem wdrażania systemu. Według niego dopiero po pomyślnym zakończeniu kontroli niezbędne oprogramowanie zostanie włączone do aktualizacji systemów operacyjnych Google i Apple, co umożliwi telefonom i innym inteligentnym urządzeniom odbieranie alertów skonfigurowanych dla Estonii.

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Uruchomienie zaplanowano na 2027 rok

Uruchomienie alertów cell broadcast w Estonii zaplanowano na wiosnę 2027 roku. Technologia ma umożliwiać wysyłanie w ciągu kilku sekund wiadomości do dużej liczby osób znajdujących się w strefie zagrożenia, w tym wtedy, gdy sieci komórkowe są przeciążone połączeniami i wiadomościami.

Alerty będą wyświetlane bezpośrednio na ekranie smartfona ponad innymi aplikacjami i powiadomieniami. W zależności od zagrożenia system może także uruchomić głośny sygnał i wibracje, nawet jeśli urządzenie jest ustawione w trybie cichym lub „Nie przeszkadzać”. Wiadomości testowe mogą być wysyłane w języku estońskim, angielskim lub rosyjskim i będą zawierać ostrzeżenie, że nie ma zagrożenia.

System będzie działał na smartfonach obsługujących 4G i 5G, na których zainstalowano aktualne wersje iOS lub Androida. Kierownik projektu RIKS Antti Turmann zaznaczył, że w innych krajach na początkowym etapie takie wiadomości docierały do około 70% smartfonów, a w ciągu roku wskaźnik przekraczał 90%. Po testach technicznych Estonia planuje w przyszłym roku przeprowadzić szerszą próbę na ograniczonym obszarze.

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