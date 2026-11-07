Estonia szuka poparcia innych państw europejskich, aby przenieść niedźwiedzia brunatnego z załącznika IV dyrektywy siedliskowej UE do załącznika V, który przewiduje mniej rygorystyczny reżim ochrony. Zdaniem estońskich władz umożliwiłoby to łatwiejsze regulowanie liczebności tych zwierząt.

Informuje o tym ERR News, powołując się na Maaleht. Doradca estońskiego Ministerstwa Klimatu ds. łowiectwa Aimar Rakko powiedział, że potencjalnymi sojusznikami mogą być Finlandia, Szwecja, Łotwa, Polska, Słowacja, Rumunia, Chorwacja, Słowenia i inne kraje bałkańskie.

Wnioski nie zostały jeszcze przygotowane

Obecnie nie ma oficjalnego wniosku. Według oceny Rakko do inicjatywy mogłoby potencjalnie dołączyć około dziesięciu państw. Jednocześnie zaznaczył, że aspekty polityczne i społeczne utrudniają podejmowanie decyzji, ponieważ nie wszystkie kraje popierają rozszerzenie możliwości polowań.

Kierownik Departamentu Bioróżnorodności w Ministerstwie Klimatu Timo Kark powiedział, że procedura będzie długotrwała. Według niego najpierw większość państw członkowskich musi zaproponować zmiany do konwencji berneńskiej, które muszą zostać zatwierdzone przez jej strony. Następnie Komisja Europejska będzie mogła zaproponować zmianę załączników do dyrektywy, co również będzie wymagało poparcia państw członkowskich.

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Sytuacja w Estonii

W Estonii od kwietnia niedźwiedzie można odstrzeliwać wyłącznie na podstawie specjalnych zezwoleń Rady Ochrony Środowiska, w przypadku problematycznych zwierząt. Jesienią organ wydał zezwolenia na odstrzał 30 takich niedźwiedzi, z których myśliwi zabili dziesięć, choć Agencja Środowiska zaleciła dopuścić odstrzał do 150 zwierząt.

We wrześniu Talliński Sąd Administracyjny zawiesił pozostałe zezwolenia do czasu rozstrzygnięcia odwołania złożonego przez organizację pozarządową Eesti Suurkiskjad. Organizacja twierdzi, że państwo nie dysponuje wiarygodnymi danymi o liczebności niedźwiedzi. Populację niedźwiedzi brunatnych w Estonii szacuje się na około 1100 osobników, czyli dwukrotnie więcej niż 20 lat temu.

Poparcie innych krajów

Słowacja, gdzie według przytoczonych danych żyje co najmniej 2500 niedźwiedzi, popiera estońskie wysiłki. W ciągu dziesięciu lat w kraju odnotowano 106 ataków niedźwiedzi, w których zginęły cztery osoby. Słowenia, gdzie żyje około tysiąca niedźwiedzi, popiera dyskusję, ale nie określiła jeszcze oficjalnego stanowiska. W Rumunii roczny limit odstrzału podwojono do 969 niedźwiedzi, przy szacowanej populacji od 10 419 do 12 770 zwierząt.

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