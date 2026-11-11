Rząd Estonii zatwierdził program finansowania prefabrykowanej renowacji budynków wielomieszkaniowych na lata 2027–2028 o łącznej wartości 160 mln euro. Zwykłe projekty renowacyjne nie będą mogły ubiegać się o wsparcie państwowe w ramach tego programu, informuje ERR News.

Prefabrykowana renowacja zakłada produkcję w fabryce zewnętrznych paneli ściennych, a czasem także elementów dachu. Panele mogą być wyposażone w izolację, okna, kanały wentylacyjne i gotową elewację, po czym są dostarczane na miejsce i montowane na budynku.

Zastrzeżenia branży i wspólnot mieszkaniowych

Estońskie Stowarzyszenie Konsultantów Technicznych (TKL) oświadczyło, że skoncentrowanie finansowania na jednej metodzie może pozostawić część wspólnot mieszkaniowych bez niezbędnego wsparcia, ograniczyć zamówienia dla tradycyjnych firm budowlanych i osłabić konkurencję. Stowarzyszenie uważa również, że część środków może pozostać niewykorzystana.

Według TKL doświadczenie w prefabrykowanej renowacji ma tylko kilku estońskich producentów elementów elewacyjnych. Badanie przeprowadzone przez stowarzyszenie wykazało, że zainteresowanie programem z rekompensatą w wysokości 20% kosztów prac może być niewielkie. TKL proponuje pokrywanie 30% kosztów prefabrykowanej renowacji oraz zapewnienie co najmniej 20% wsparcia dla zwykłych i etapowych projektów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Estoński Związek Spółdzielczych Towarzystw Mieszkaniowych również wezwał rząd i Ministerstwo Klimatu do zachowania dla wspólnot mieszkaniowych możliwości wyboru metody renowacji zgodnie z typem budynku, jego lokalizacją i możliwościami finansowymi. Związek proponuje podnieść rekompensatę dla metody prefabrykowanej do 35% i objąć 20-procentowym wsparciem budynki poddawane zwykłej renowacji.

Stanowisko rządu

Minister infrastruktury Kuldar Leis wyjaśnił tę decyzję potrzebą przyspieszenia odnowy zasobów mieszkaniowych: w ciągu najbliższych 20 lat Estonia musi wyremontować 14 tys. budynków wielomieszkaniowych. Jak zaznaczył, znaczna część prac wykonywana jest w kontrolowanych warunkach fabrycznych, a krótszy okres budowy na miejscu zmniejsza niedogodności dla mieszkańców.

Leis wskazał, że rekompensata budżetowa wyniesie 20%, ponieważ środki pochodzą z budżetu państwa i zgodnie z zamysłem rządu mają wrócić poprzez wpływy podatkowe. Podkreślił również, że program ma wspierać potencjał eksportowy estońskich producentów i inżynierów. Wsparcie dla zwykłej renowacji ma być kontynuowane w następnym okresie finansowania UE, choć stawki dotacji mogą być niższe z powodu wysokiego popytu.

Nowa runda programu rozszerzy również grono potencjalnych uczestników: wcześniej pomoc mogły otrzymywać wyłącznie budynki oddane do użytkowania przed 2000 rokiem, natomiast w nowym programie takiego ograniczenia nie będzie.

Czytaj nas na