Rząd Estonii zdecydował o tymczasowym zamknięciu od 1 grudnia wszystkich pięciu drogowych przejść granicznych z Rosją, państwem-agresorem. Decyzję podjęto ze względów bezpieczeństwa narodowego, informuje Meduza.

Które przejścia zostaną zamknięte

Ograniczenia obejmą przejścia Narwa-1, Narwa-2, Koidula, Luhamaa i Saatse. Estoński rząd może ponownie rozpatrzyć tę decyzję za sześć miesięcy. Jednocześnie kolejowy transport towarowy będzie kontynuowany przy obowiązujących ograniczeniach i pod warunkiem ścisłej kontroli celnej.

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Stanowisko estońskich władz

Premier Kristen Michal oświadczył, że wrogie działania Rosji będą miały konsekwencje. Według niego Estonia działa spokojnie, rozważnie i zdecydowanie oraz nie pozwoli Rosji wykorzystać swojej otwartości przeciwko niej.

Estońskie władze ogłosiły zamiar zamknięcia granicy lądowej po sabotażu w nocy z 13 na 14 listopada. Wówczas zatrzymano ośmiu mieszkańców Łotwy pod zarzutem próby podpalenia obiektu firmy obronnej Threod Systems. Estońskie władze oskarżyły rosyjskie służby specjalne o zorganizowanie sabotażu. Prezydent Estonii Yulle Madize wezwał rząd, by przy podejmowaniu decyzji o zamknięciu granicy nie kierował się emocjami.

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