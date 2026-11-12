Rząd Estonii przeznaczył z rezerw państwowych niemal 4,8 mln euro, aby utrzymać do końca roku obecne połączenia autobusowe, kolejowe, promowe i lotnicze. Dodatkowe środki mają zrekompensować wzrost kosztów oleju napędowego i gazu, informuje ERR News.

Paliwo zwiększyło koszty przewoźników

Decyzję podjęto po wystąpieniu ministra spraw regionalnych i rolnictwa Hendrika Johannesa Terrasa. W tegorocznym budżecie przewidziano 174,7 mln euro na dotacje do transportu publicznego, a kolejne około 47 mln euro stanowią wpływy ze sprzedaży biletów. Ministerstwo oświadczyło jednak, że z powodu wyższych cen paliw środki te są niewystarczające do utrzymania obecnego poziomu połączeń do końca roku.

Największy wpływ na koszty transportu publicznego mają ceny oleju napędowego i sprężonego gazu ziemnego. Po eskalacji wojny w Iranie w marcu ceny ropy znacząco wzrosły, podczas gdy gaz ziemny w trzecim kwartale podrożał o 32,6%.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Jakich cięć udało się uniknąć

Ceny paliw są uwzględniane w wartości kontraktów na powiatowe połączenia autobusowe i promowe dzięki zapisom o indeksacji. Koszty operatora kolejowego Elron również rosną z powodu wyższych, niż prognozowano, cen energii elektrycznej.

Według szacunków ministerstwa bez dodatkowego finansowania do końca roku powstałby deficyt wynoszący niemal 4,8 mln euro. Konieczne byłoby wówczas ograniczenie o około 1 mln kilometrów zakresu powiatowych połączeń autobusowych — to mniej więcej połowa rocznego wskaźnika powiatu Jõgeva. Połączenia promowe z większymi wyspami straciłyby około 3400 rejsów, co odpowiada mniej więcej dwóm miesiącom przewozów, a na linii kolejowej Viljandi odwołano by około miesiąca kursów.

Czytaj nas na