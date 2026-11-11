Estonia nie opracowuje już odrębnego systemu gwarancji kredytowych na finansowanie elektrowni jądrowej. Zamiast tego władze rozważają połączenie różnych instrumentów wsparcia państwowego dla wielomiliardowego projektu, informuje ERR News.

Gwarancje nie wystarczą

Wiosną rząd planował utworzenie odrębnego systemu gwarancji kredytowych dla dużych inwestycji wartych miliardy euro. Mógłby on zostać zastosowany przy budowie morskich farm wiatrowych, elektrowni szczytowo-pompowej i elektrowni jądrowej.

Jednak badanie przeprowadzone przez Erkki Raasukego i Anne Sulling wykazało, że same gwarancje państwowe nie wystarczą, aby przyciągnąć do kraju tak duże inwestycje. Zastępca sekretarza generalnego Ministerstwa Klimatu Jaanus Uiga oświadczył, że projekty o wartości ponad 1 mld euro prawdopodobnie będą wymagały indywidualnych rozwiązań.

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Kontrakty różnicowe

Dyrektor generalny Fermi Energia Kalev Kallemets powiedział, że zgodnie z prawodawstwem UE jedynym dostępnym dla elektrowni jądrowej mechanizmem gwarancji ceny jest dwustronny kontrakt różnicowy. W tym modelu ustala się stałą cenę: gdy rynkowa cena energii elektrycznej jest niższa, państwo rekompensuje producentowi różnicę, a gdy jest wyższa, producent zwraca państwu dodatkowy dochód za pośrednictwem Elering.

Według Kallemetsa jest jeszcze za wcześnie, by podać możliwą stałą cenę. Przypuścił, że średnia cena energii elektrycznej w tym roku może wynieść około 90 euro za megawatogodzinę, co w przybliżeniu odpowiada szacowanemu kosztowi produkcji energii przez mały reaktor modułowy, zależnie od kosztu kapitału, finansowania i stóp procentowych.

Uiga poinformował, że jeden mechanizm najprawdopodobniej nie wystarczy do sfinansowania elektrowni jądrowej. Estonia zbada różne kombinacje pożyczek, gwarancji kredytowych, kontraktów różnicowych i inwestycji kapitałowych. Podkreślił również, że poza Finlandią praktycznie nie ma przykładów finansowania elektrowni jądrowych bez kontraktu różnicowego.

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