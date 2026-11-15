Ministerstwo Spraw Zagranicznych Estonii poinformowało, że od 1 grudnia kraj zamknie wszystkie drogowe przejścia graniczne na granicy z Rosją — państwem-agresorem. Decyzję powiązano z próbą podpalenia przedsiębiorstwa przemysłu obronnego Threod Systems w Viimsi, na północ od Tallinna. Poinformował o tym ERR News.

Próba podpalenia Threod Systems

Rankiem 14 listopada zatrzymano ośmiu obywateli Łotwy po próbie wtargnięcia na teren Threod Systems. Według estońskiej Policji Bezpieczeństwa KAPO grupa zamierzała spowodować eksplozję i podpalić budynek. Firma produkuje między innymi dalekozasięgowe drony rozpoznawcze i uderzeniowe.

KAPO oświadczyła, że atak został przeprowadzony na polecenie rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU. Była to druga próba podpalenia przedsiębiorstwa przemysłu obronnego od sierpnia, gdy celem stała się tallińska firma Milrem Robotics.

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Zamknięcie przejść granicznych

Premier Estonii Kristen Michal poinformował, że polecił ministrowi spraw wewnętrznych Igorowi Taro oraz Kancelarii Państwowej przygotowanie niezbędnych kroków w celu zamknięcia wschodniej granicy. Według niego ma to zmniejszyć ryzyko dla mieszkańców kraju i pokazać, że ataki na estoński przemysł obronny są niedopuszczalne.

Taro ma zaproponować rządowi zamknięcie dla pieszych i pojazdów wszystkich trzech drogowych przejść granicznych — w Narwie, Luhamaa i Koiduli. Obecnie działają one 12 godzin na dobę, od 7:00 do 19:00. Rząd ma również zdecydować, czy decyzja będzie tymczasowa, czy bezterminowa.

Mieszkańcy Estonii i kierowcy ciężarówek przebywający w Rosji będą mieli dwa tygodnie na powrót do domu. Po tym czasie, według Taro, droga powrotna może stać się długa i trudna.

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