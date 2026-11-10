Estonia planuje od maja 2028 roku wprowadzić stanowisko koordynatora opieki dla osób potrzebujących znacznego wsparcia medycznego i społecznego. Koordynatorzy mają pomagać im uzyskiwać niezbędne usługi w domu, aby zmniejszyć liczbę ponownych zgłoszeń na oddziały ratunkowe i hospitalizacji, informuje ERR News.

Projekt pilotażowy w powiecie Ida-Virumaa

Obecnie dziesięciu koordynatorów pracuje w dwóch szpitalach i trzech ośrodkach medycyny rodzinnej w powiecie Ida-Virumaa. Ich pracę oraz oprogramowanie do dostępu do danych pacjentów do 2027 roku finansuje Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji Unii Europejskiej. Projekty pilotażowe realizowane są również w pięciu powiatach kraju.

Przewodniczący zarządu Centralnego Szpitala Ida-Virumaa Tarmo Tohver powiedział, że część osób wkrótce po zakończeniu leczenia ponownie trafia na oddział ratunkowy. Według niego zadaniem koordynatora jest znalezienie dla pacjenta potrzebnych usług, aby nie wracał on do szpitala jako pacjent w stanie nagłym.

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Indywidualny plan pomocy

Koordynatorzy będą sporządzać dla każdej osoby indywidualny plan leczenia lub wsparcia społecznego. Zastępczyni sekretarza generalnego Ministerstwa Spraw Społecznych ds. zdrowia Annika Lai zaznaczyła, że taki plan będzie obejmował nie tylko działania samej osoby na rzecz utrzymania i poprawy zdrowia, ale także udział członków jej rodziny. Jednocześnie osoby będą miały prawo odmówić pomocy koordynatora.

Posłanka do Riigikogu z Eesti 200, wirusolożka Irja Lutsar, uważa połączenie usług medycznych i społecznych za realistyczne, lecz podważyła początkowe terminy reformy z powodu nieukończonych badań analitycznych. Powiedziała też, że w różnych powiatach obowiązki koordynatora są różnie rozumiane. Ministerstwo potwierdziło, że reforma przebiega zgodnie z harmonogramem.

Jako przykład skuteczności tego podejścia Lai przytoczyła badanie kliniczne projektu PAIK w szpitalu w Viljandi, gdzie koordynatorów przydziela się pacjentom wysokiego ryzyka. Według niej wydatki na hospitalizacje w trybie nagłym w ramach projektu spadły o 32%.

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