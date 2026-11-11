W Estonii politycy są podzieleni w sprawie możliwego obniżenia podatku od wartości dodanej na podstawowe produkty spożywcze, choć na Łotwie takiemu krokowi towarzyszyły spadek cen i wzrost sprzedaży. Informuje o tym ERR News.

Wyniki łotewskiego eksperymentu

Od 1 lipca Łotwa stosuje obniżoną stawkę VAT w wysokości 12% na chleb i wyroby piekarnicze, mleko, jaja oraz świeże mięso z kurczaka. Projekt pilotażowy potrwa do 30 czerwca 2027 roku.

Teoretycznie obniżka podatku powinna zmniejszyć ceny detaliczne o 7,44%. Łotewska Rada ds. Konkurencji ustaliła, że do września ceny w tych czterech kategoriach spadły średnio o 8,32%. Dyrektor generalny Rimi Latvija, Valdis Turlais, oświadczył, że w październiku wolumen sprzedaży odpowiednich towarów był o 12–20% wyższy niż rok wcześniej. Według niego niektórzy dostawcy mieli trudności z zaspokojeniem zwiększonego popytu.

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Stanowiska estońskich partii

Polityk Partii Reform Aivar Sõerd sprzeciwił się wprowadzeniu podobnej obniżki w Estonii. Powołał się na ocenę Międzynarodowego Funduszu Walutowego, zgodnie z którą obniżanie VAT na żywność jest zasadniczo błędnym podejściem. Sõerd oświadczył, że obniżenie stawki dla podstawowych produktów do 13% kosztowałoby budżet państwa od 100 mln do 120 mln euro rocznie, a zamożniejsze gospodarstwa domowe odniosłyby większą korzyść w ujęciu bezwzględnym.

Liderka partii Parempoolsed, Lavly Perling, również nie poparła odrębnej obniżonej stawki dla produktów spożywczych, proponując zamiast tego ogólne obniżenie VAT na wszystkie zakupy. Jednocześnie lider Isamaa Urmas Reinsalu obiecał obniżyć VAT na podstawowe produkty spożywcze od 1 lipca 2027 roku, jeśli jego partia uzyska mandat w następnych wyborach. Pomysł poparli także przedstawiciele EKRE, Partii Socjaldemokratycznej i Partii Centrum.

W Estonii niemal powszechna stawka VAT wynosi 24%. Wyjątki dotyczą zakwaterowania w hotelach — 13%, a także książek i leków — 9%.

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