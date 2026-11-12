Etihad Airways przedłużył odwołanie wszystkich lotów pasażerskich i cargo między Abu Zabi a Rijadem i Dammamem w Arabii Saudyjskiej do 19 listopada. Jednocześnie przewoźnik wznowił połączenia między Abu Zabi a Dżuddą, wykonując do czterech lotów dziennie.

Jak informuje The National, Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Chalida w Rijadzie częściowo wznowił działalność po zawieszeniu operacji w październiku z powodu ataków na lotnisko. Obsługuje część lotów krajowych i międzynarodowych, jednak zakłócenia utrzymują się, a kilka linii lotniczych nie powróciło jeszcze do pełnego rozkładu.

Loty Emirates i flydubai

Emirates odwołał loty między Dubajem a Rijadem, a także między Dubajem a Dammamem co najmniej do 13 listopada. Linia lotnicza wznowiła dwa codzienne loty do Dżuddy, podczas gdy loty do Medyny odbywają się normalnie.

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flydubai zawiesił loty między Dubajem a Rijadem, a także między Dubajem a Abhą, bez potwierdzonej daty wznowienia. Loty do Dammamu zostały odwołane co najmniej do 13 listopada.

Ograniczenia Air Arabia

Air Arabia również odwołała loty do Rijadu i Abhy co najmniej do 13 listopada. Jednocześnie loty przewoźnika do Dammamu i Taifu odbywają się zgodnie z rozkładem. Etihad Airways oświadczył, że sytuacja pozostaje zmienna i możliwe są dalsze zmiany. Pasażerom podróżującym między ZEA a Arabią Saudyjską zaleca się sprawdzanie statusu lotu bezpośrednio u przewoźnika przed udaniem się na lotnisko.

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