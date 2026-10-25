Linie Etihad Airways przedłużyły odwołanie lotów między Abu Zabi a miastami Arabii Saudyjskiej — Rijadem, Dammamem i Dżuddą — do 5 listopada. Ograniczenia dotyczą wszystkich lotów do i z Rijadu oraz Dammamu, a także czterech lotów do Dżuddy: EY601, EY602, EY603 i EY604.

Jak informuje The National, odwołania i ograniczenia lotów do Arabii Saudyjskiej trwają w związku z napięciami regionalnymi i atakami jemeńskich Huti. Połączenia międzynarodowe pozostają zakłócone, choć międzynarodowy port lotniczy im. Króla Chaleda w Rijadzie częściowo wznowił działalność.

Praca lotniska w Rijadzie

Od 25 października lotnisko w Rijadzie obsługuje loty przez terminale 1 i 2. Terminal 1 jest przeznaczony dla lotów krajowych, a terminal 2 — dla lotów międzynarodowych. Jednocześnie wielu przewoźników przedłużyło lub wprowadziło ograniczenia na trasach do saudyjskich miast.

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Emirates planuje wznowić loty między Dubajem a Dżuddą 30 października. Loty do Rijadu i Dammamu mają zostać wznowione 8 listopada, podczas gdy loty Emirates do Medyny nadal są realizowane. Flydubai odwołał loty do Rijadu, Dammamu i Abhy włącznie do 29 października, a od 30 października planuje wznowić połączenia na tych kierunkach.

Inne linie lotnicze

Oman Air zawiesił wszystkie loty do Rijadu do 31 października. Do tej samej daty SalamAir odwołał loty do Rijadu i Dammamu. KLM przedłużył odwołanie lotów do Rijadu i Dammamu do 31 października, Lufthansa — do Rijadu do 18 listopada, a loty grupy Lufthansa do Dammamu nie będą realizowane do 30 listopada.

British Airways planuje powrócić do ograniczonych codziennych połączeń z Rijadem 3 listopada. Philippine Airlines zawiesiły loty PR654 i PR655 do Rijadu do 29 listopada, a Scoot — loty między Singapurem a Dżuddą do 2 grudnia. Cathay Pacific przedłużył zawieszenie lotów do Rijadu do 31 stycznia 2027 roku.

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