16 listopada we Frankfurcie w Niemczech Europejski Bank Centralny oświadczył, że zakłócenia u zewnętrznych dostawców częściej powodowały problemy technologiczne dla banków strefy euro niż próby oszustwa. Poinformował o tym Channel NewsAsia.

Udział incydentów spowodowanych przez wykonawców

EBC zaznaczył, że od początku 2025 roku do września 2026 roku złośliwe działania stanowiły stosunkowo niewielką część znaczących cyberincydentów w bankach strefy euro. Większość takich incydentów miała niewielki wpływ.

Natomiast około jedna piąta cyberincydentów pochodziła od zewnętrznych dostawców, z których usług banki korzystają przede wszystkim w sektorze IT. EBC przedstawił te wnioski w części swojego Przeglądu Stabilności Finansowej.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zależność od dużych dostawców

Według oceny regulatora przekazywanie funkcji dużym dostawcom może wzmacniać odporność banków. Takie firmy często mają uprzywilejowany dostęp do zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji o wysokich możliwościach cybernetycznych oraz wiedzę ekspercką niezbędną do ich wykorzystania.

Jednocześnie EBC ostrzegł przed problematycznymi zależnościami, ponieważ duzi dostawcy zwykle mają siedziby poza Unią Europejską. Regulator wskazał również na potrzebę skoordynowanej pracy banków, firm technologicznych i władz, aby wzmocnić ochronę przed atakami wykorzystującymi AI. Wśród zaleceń jest doradzanie klientom, by utrzymywali wystarczający zapas gotówki na wypadek zakłóceń w działalności banku.

Czytaj nas na