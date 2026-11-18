Europejski Bank Centralny 18 listopada ostrzegł, że rosnący dług publiczny oraz aktywne zaciąganie pożyczek na rozwój infrastruktury sztucznej inteligencji sprawiają, że rynki finansowe strefy euro są bardziej podatne na nagłe straty. Wynika to z listopadowego Przeglądu Stabilności Finansowej EBC, jak podaje Anadolu Agency.

Wiceprezes EBC Boris Vujčić oświadczył, że ryzyka dla stabilności finansowej strefy euro pozostają wysokie z powodu długotrwałej niepewności geoekonomicznej i coraz większej ekspozycji na ryzyka związane z AI. Według banku centralnego entuzjazm wobec tej technologii przyczynił się do wzrostu światowych rynków akcji, jednak ceny akcji już odzwierciedlają oczekiwania wyjątkowo wysokiego wzrostu zysków.

Kredyty na infrastrukturę AI

EBC zaznaczył, że konkurencja ze strony tańszych modeli AI lub trudności w pozyskaniu finansowania na budowę centrów danych mogą podważyć takie oczekiwania. Jeśli ocena rentowności inwestycji w AI się pogorszy, konsekwencje mogą dotknąć nie tylko akcjonariuszy, lecz także posiadaczy obligacji spółek technologicznych.

Według stanu na czerwiec banki strefy euro zobowiązały się zapewnić 24,3 mld euro finansowania dla 165 dużych firm w łańcuchu dostaw AI oraz ich spółek zależnych. Z tej kwoty kredytobiorcy nie wykorzystali jeszcze 11 mld euro.

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Dług publiczny i odporność banków

Wiele rządów państw strefy euro mierzy się obecnie z najwyższymi kosztami pożyczania od kryzysu zadłużeniowego z 2012 roku. We Francji inwestorzy żądali wyższej premii za posiadanie obligacji skarbowych z powodu obaw specyficznych dla tego kraju, choć handel pozostawał uporządkowany, podał EBC.

Regulator zwrócił również uwagę na aktywniejszy udział funduszy hedgingowych, które wykorzystują pożyczone środki do transakcji na obligacjach skarbowych. Gwałtowny spadek cen może pogłębić zniżkę notowań i podnieść rentowności właśnie wtedy, gdy rządy muszą refinansować dług.

Jednocześnie EBC wskazał, że banki strefy euro mają bufor odporności: ich zwrot z kapitału własnego osiągnął najwyższy poziom od dekady, a wskaźniki kapitałowe i płynnościowe znacznie przekraczają wymogi regulacyjne. Bank centralny dostrzega większe podatności wśród niektórych kredytodawców pozabankowych i funduszy inwestycyjnych.

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