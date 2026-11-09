Europejski Bank Centralny wezwał do zwiększania świadomości społeczeństwa na temat Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (SEPA), ponieważ gospodarstwa domowe w Europie Południowo-Wschodniej nadal korzystają z kosztownych usług przekazów pieniężnych. Jak informuje Cyprus Mail, SEPA łączy 41 państw europejskich i umożliwia realizowanie przelewów w euro między uczestnikami równie łatwo i tanio jak płatności krajowe.

Opłaty za przelewy

Analiza EBC opiera się na badaniu OeNB Euro Survey w sześciu krajach Europy Południowo-Wschodniej. Wykazało ono znaczenie przekazów pieniężnych od migrantów dla rodzin, a także ograniczoną świadomość konsumentów dotyczącą europejskiej integracji płatniczej.

Do Bułgarii co roku trafia niemal 3 mld euro przekazów pieniężnych, a do Albanii ponad 2,5 mld euro, czyli około 8,4% jej produktu krajowego brutto. Jednocześnie około jedna trzecia odbiorców takich środków w sześciu badanych krajach otrzymuje je w gotówce za pośrednictwem krewnych lub znajomych, a kolejna jedna trzecia korzysta z fizycznych punktów operatorów przekazów pieniężnych.

Przelewy gotówkowe mogą wiązać się z opłatą od 6% do 12%, a przelewy cyfrowe za pośrednictwem dostawców niebankowych — od 1,5% do 4,5%. Według szacunków EBC opłata w wysokości 5% rocznych wpływów z przekazów pieniężnych odpowiadałaby około 140 mln euro w przypadku Bułgarii i 130 mln euro w przypadku Albanii.

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Niska świadomość SEPA

Mniej niż 40% ankietowanych konsumentów słyszało o SEPA, niezależnie od tego, jak długo ich kraje znajdowały się w geograficznym zasięgu systemu. Świadomość była wyższa wśród osób o wyższych dochodach, wyższym wykształceniu i lepszej wiedzy finansowej. Respondenci z wyższym wykształceniem wiedzieli o SEPA o około 17 punktów procentowych częściej niż osoby mające jedynie wykształcenie podstawowe.

Bułgaria i Rumunia są objęte geograficznym zasięgiem SEPA od ponad 15 lat, Albania i Macedonia Północna — od 2024 roku, a Serbia — od 2025 roku. EBC podkreślił, że włączenie kraju do geograficznego obszaru SEPA nie oznacza automatycznego natychmiastowego uruchomienia w pełni operacyjnego systemu płatniczego.

Płatności cyfrowe na Cyprze

Na Cyprze liczba transakcji bezgotówkowych w drugiej połowie 2025 roku wzrosła o 8% rok do roku, do 174 mln, a ich łączna wartość zwiększyła się o 9%, do 148 mld euro. Według danych Banku Centralnego Cypru płatności kartami stanowiły 75% wszystkich transakcji bezgotówkowych — był to najwyższy udział w strefie euro przy średniej wynoszącej 57%.

Udział płatności natychmiastowych we wszystkich przelewach kredytowych SEPA na Cyprze wzrósł z mniej niż 1% do niemal 32% pod względem liczby transakcji. Banki w UE są zobowiązane do realizacji płatności natychmiastowych przez całą dobę od 9 października 2025 roku, a środki muszą dotrzeć do odbiorcy w ciągu dziesięciu sekund.

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