Kosmiczny teleskop Euclid Europejskiej Agencji Kosmicznej odkrył 31 kwazarów z wczesnego Wszechświata, w tym dwa obiekty, które stały się najstarszymi znanymi. Jak podaje ScienceDaily, kwazary te świeciły z jasnością odpowiadającą światłu biliona Słońc, gdy Wszechświat miał około 670 milionów lat — około 5% obecnego wieku.

Dwa rekordowe obiekty

Najstarszy z nowo odkrytych kwazarów, EUCL J172902.75+641018.1, ma przesunięcie ku czerwieni wynoszące 7,77. Dla obiektu EUCL J125308.55+705432.3 wskaźnik ten wynosi 7,69. Oba znajdują się w odległości nieco ponad 13 miliardów lat świetlnych od Ziemi i świeciły już w ciągu pierwszych 670 milionów lat historii kosmicznej.

Przesunięcie ku czerwieni pokazuje, jak bardzo światło obiektu zostało rozciągnięte wskutek rozszerzania się Wszechświata, i pomaga określić, jak daleko w przeszłość sięga to światło. Spośród 31 nowych kwazarów 12 ma przesunięcie ku czerwieni co najmniej 7, co odpowiada pierwszym 770 milionom lat istnienia Wszechświata. Poprzedni rekord należał do kwazara odkrytego w 2021 roku, o przesunięciu ku czerwieni 7,64.

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Poszukiwanie wczesnych czarnych dziur

Kwazary to niezwykle jasne jądra galaktyk. Powstają, gdy duże ilości gazu i innej materii spiralnie zbliżają się do supermasywnej czarnej dziury w centrum galaktyki, uwalniając znaczne ilości energii. W tym okresie jądro może świecić setki lub tysiące razy jaśniej niż reszta galaktyki.

Dotychczas astronomowie znajdowali przede wszystkim tylko najjaśniejsze kwazary wczesnego Wszechświata, ponieważ słabsze obiekty trudniej odróżnić od bliższych gwiazd i wykryć. Euclid łączy obserwacje dużych obszarów nieba z możliwością rejestrowania słabego promieniowania podczerwonego, co umożliwiło wykrycie także mniej jasnych przykładów.

Wszystkie 31 kwazarów zidentyfikowano na podstawie danych z przeglądu Euclid Wide Survey, który docelowo ma objąć ponad jedną trzecią nieba. Drugi najstarszy z wykrytych kwazarów, EUCL J125308.55+705432.3, został już dokładniej zbadany: znajduje się w galaktyce z dużą ilością gazu i pyłu, gdzie intensywnie powstają nowe gwiazdy. Takie obserwacje mogą pomóc wyjaśnić, jak pierwsze masywne galaktyki ewoluowały wraz z supermasywnymi czarnymi dziurami w ich centrach.

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