Eurostar odwołał kilka połączeń między Londynem a Paryżem w środę, 25 listopada, z powodu niezapowiedzianego strajku pracowników. Operator wezwał pasażerów do odłożenia podróży i, jeśli to możliwe, zmiany terminu wyjazdu.

Które połączenia odwołano

W rozkładzie Eurostar jako odwołane oznaczono połączenia ze stacji London St Pancras do paryskiego Gare du Nord, zaplanowane na 07:01, 08:01 i 12:31. Firma ostrzegła, że poważne zakłócenia mogą dotknąć także innych tras w jej sieci.

Jak podaje The Independent, Eurostar oświadczył, że o strajku dowiedział się w nocy. Przedstawiciel operatora zaznaczył, że inne trasy nie zostały bezpośrednio dotknięte, ale ich funkcjonowanie może zostać pośrednio zakłócone.

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Opcje dla pasażerów

Firma wysyła bezpośrednie aktualizacje pasażerom, którzy mieli tego dnia podróżować między Paryżem a Londynem. Oferuje im zmianę rezerwacji biletów na inny termin lub pełny zwrot kosztów.

Eurostar poprosił klientów, aby nie przyjeżdżali na stację, jeśli ich połączenie zostało odwołane, ponieważ nie będą mogli rozpocząć podróży. Firma poinformowała, że wspiera pasażerów na stacjach i za pośrednictwem centrum kontaktowego, a rozmowy ze związkiem zawodowym trwają.

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