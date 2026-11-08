W Hiszpanii Ewa Pajor strzeliła gola w swoim 100. meczu dla kobiecej drużyny Barcelony, która pokonała Madrid CFF 5:1 w 10. kolejce Liga F. Polska piłkarka wyszła w podstawowym składzie katalońskiego klubu i trafiła przed przerwą, informuje Interia Sport.

Gol w doliczonym czasie pierwszej połowy

W 39. minucie wynik otworzyła Esmee Brugts. Pajor podwyższyła prowadzenie Barcelony w doliczonym czasie pierwszej połowy: otrzymała w polu karnym podanie od Kerolin i uderzyła z pierwszej piłki pod poprzeczkę.

Do przerwy Barcelona miała 83% posiadania piłki. W drugiej połowie kataloński zespół zdobył jeszcze trzy bramki — na listę strzelczyń wpisały się Carla Julià, Patricia Guijarro i Claudia Pina. Jedynego gola dla Madrid CFF zdobyła Ines Konan.

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Prowadzenie w lidze

Po 10 kolejkach Barcelona prowadzi w tabeli Liga F, wyprzedzając Real Madryt o cztery punkty. Przewaga nad Madrid CFF wynosi 10 punktów.

W obecnym sezonie Pajor ma trzy gole i osiem asyst w Liga F. Przed meczem z Madrid CFF nie strzeliła gola w trzech poprzednich kolejkach ligowych.

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