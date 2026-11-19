W Brukseli w Belgii posłowie do Parlamentu Europejskiego z różnych grup politycznych zgłosili presję ze strony chińskich urzędników z powodu podróży na Tajwan i kontaktów z jego przedstawicielami. Jak informuje Politico, ośmioro europosłów opowiedziało o przypadkach, które uznają za zastraszanie: niespodziewanej wizycie chińskiego dyplomaty w biurze europosła, listach wzywających do zaprzestania kontaktów z Tajwanem oraz zatrzymaniu na chińskiej granicy.

Listy i ostrzeżenia

Wiceprzewodniczący grupy Patrioci António Tânger Corrêa poinformował, że przed jego podróżą na Tajwan w czerwcu 2025 roku chiński dyplomata bez uprzedzenia przyszedł do jego biura. Według europosła dyplomata oświadczył, że nie może zagwarantować jego bezpieczeństwa i nie wie, co może się stać w razie podróży.

Europosłowie, którzy uczestniczyli w forum w Tajpej w październiku, również otrzymali listy od Misji Chin przy UE. W listach wzywano ich do powstrzymania się od wszelkich oficjalnych kontaktów z władzami Tajwanu. Czeski eurodeputowany Ondřej Krutílek oświadczył, że Chiny nie mają prawa wywierać presji na wybranych przedstawicieli ani ingerować w ich działalność parlamentarną. Polski eurodeputowany Michał Kobosko nazwał taki list dziwnym i stwierdził, że bezpośrednia presja jest nie do przyjęcia.

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Zatrzymanie w Pekinie

Czeska eurodeputowana Markéta Gregorová oświadczyła, że 26 września została zatrzymana przez straż graniczną po przybyciu do Pekinu wraz z delegacją komisji handlu Parlamentu Europejskiego. Według niej zabrano jej paszport, zakazano korzystania z telefonu i przetrzymywano ją przez około półtorej godziny w otoczeniu policjantów. Gregorová zaznaczyła, że nie wie, czy był to błąd administracyjny, czy celowe zastraszanie.

Planuje zażądać wyjaśnień od Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych i zwrócić się do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli z prośbą o ograniczenie dostępu chińskich przedstawicieli do parlamentu, jeśli wyjaśnienia nie będzie. Rzecznik Metsoli, Jüri Laas, oświadczył, że przewodnicząca pozostaje w kontakcie z europosłami i przekazała ich pytania oraz obawy chińskim władzom, aby uniknąć kolejnych incydentów.

Relacje między Parlamentem Europejskim a Chinami

W 2021 roku Pekin nałożył sankcje na pięcioro europosłów po sankcjach UE związanych z doniesieniami o naruszeniach praw Ujgurów w Chinach. W odpowiedzi Parlament Europejski zawiesił ratyfikację umowy inwestycyjnej między UE a Chinami oraz kontakty dyplomatyczne. Według Politico w kwietniu 2025 roku Pekin i Parlament Europejski zniosły ograniczenia sankcyjne, a w czerwcu w Strasburgu zaplanowano 44. międzyparlamentarne spotkanie UE i Chin.

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