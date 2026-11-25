We Francji komisarz europejski ds. budżetu Piotr Serafin ostrzegł, że zmniejszenie kolejnego siedmioletniego budżetu UE o 44 mld euro może pogorszyć sytuację rządów państw członkowskich. Podczas wystąpienia 25 listopada w Parlamencie Europejskim w Strasburgu oświadczył, że państwa i tak będą musiały finansować inwestycje w konkurencyjność i bezpieczeństwo z budżetów krajowych.

Ostrzeżenie komisarza

Według Politico Europe Serafin podkreślił, że zmniejszenie budżetu Unii Europejskiej niekoniecznie przyniesie oszczędności państwom członkowskim. W jego ocenie wydatki na odpowiednie inwestycje i tak obciążą ich budżety krajowe.

Przewodniczący Rady Europejskiej António Costa przedstawił cięcie o 44 mld euro w minioną sobotę. Przywódcy UE mają omówić kwestie budżetowe na szczycie w Brukseli w czwartek i piątek.

Stanowisko Niemiec

Costa dąży do posunięcia naprzód negocjacji przed kolejnym szczytem dotyczącym wieloletnich ram finansowych, który rozpocznie się 17 grudnia. Jednocześnie rządy UE różnią się w ocenach całkowitej wielkości budżetu, a Niemcy przewodzą wysiłkom na rzecz dodatkowego zmniejszenia propozycji Komisji Europejskiej o dziesiątki miliardów euro.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

W wewnętrznej notatce, do której dotarło Politico, rząd Niemiec stwierdził, że konieczne są dalsze znaczące cięcia, aby ograniczyć wzrost wydatków w porównaniu z obecnymi wieloletnimi ramami finansowymi do akceptowalnego poziomu. Berlin wezwał również do przywrócenia rabatów na wpłaty do budżetu dla zamożniejszych państw i poinformował, że rozważy propozycję ogólnoeuropejskiego podatku dla cyfrowych gigantów.

Ocena wielkości budżetu

Serafin odrzucił twierdzenia o zwiększeniu budżetu UE. Zaznaczył, że propozycja jest mniejsza niż obecny siedmioletni budżet, który wszedł w życie w 2021 roku, jeśli oceniać ją jako udział w dochodzie narodowym brutto i uwzględniać inflację.

Według oceny Komisji Europejskiej, z uwzględnieniem najnowszych prognoz inflacji, propozycja stanowi 1,06% dochodu narodowego brutto UE. Bez uwzględnienia płatności z tytułu popandemicznego długu bloku wskaźnik ten wynosi 0,97%.

Czytaj nas na