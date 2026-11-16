W poniedziałek, 16 listopada, Komisja Europejska częściowo zatwierdziła piąty wniosek Rumunii o płatność w wysokości 2,67 mld euro w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF). Poinformował o tym Romania Insider, powołując się na komunikat prasowy Komisji Europejskiej. Łączna kwota, o którą Rumunia wystąpiła w tym wniosku, wynosiła 2,84 mld euro.

Niezrealizowane etapy

W nagłówku publikacji Romania Insider zaznaczono, że sześć etapów w ramach wniosku nie zostało zrealizowanych. Komisja Europejska częściowo zatwierdziła właśnie piąty wniosek Rumunii o wypłatę w ramach programu Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

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Kierunki finansowania

Według Komisji Europejskiej środki wskazane we wniosku były przeznaczone na zarządzanie zasobami wodnymi, gospodarkę odpadami i zarządzanie lasami. Finansowanie obejmowało również dekarbonizację transportu i energetyki, administrację podatkową, rozwój umiejętności w ochronie zdrowia oraz sektor społeczny. Komisja Europejska wymieniła te kierunki wśród obszarów objętych wnioskiem Rumunii.

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