Komisja Europejska przygotowuje zmiany zasad tworzenia awaryjnych zapasów ropy naftowej i produktów ropopochodnych w krajach UE. Propozycja ma zbliżyć strukturę rezerw do faktycznego zużycia paliw i możliwości przerobu ropy w każdym państwie członkowskim, informuje OilPrice, powołując się na projekt dokumentu, z którym zapoznał się Bloomberg.

Obecne wymogi dotyczące rezerw

Zgodnie z obecnymi zasadami kraje Unii Europejskiej muszą utrzymywać zapasy odpowiadające co najmniej 90 dniom importu netto lub 61 dniom krajowego zużycia — w zależności od tego, który wskaźnik jest wyższy. Część tych rezerw musi już składać się z produktów ropopochodnych, jednak zasady nie wymagają ich przechowywania w proporcjach odpowiadających krajowemu popytowi.

Różnica ta stała się istotniejsza w obliczu spadku europejskich mocy przerobowych ropy naftowej. Według jesiennej prognozy gospodarczej Komisji Europejskiej UE produkuje więcej benzyny, niż zużywa, lecz odczuwa strukturalny deficyt oleju napędowego, a zwłaszcza paliwa lotniczego. Zapasy ropy naftowej nie mogą szybko zrekompensować niedoboru importowanego oleju napędowego ani paliwa lotniczego.

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Zapasy i możliwy dostęp wojska

Według Eurostatu w lipcu awaryjne rezerwy UE wynosiły 103,5 mln ton. Z tego 43,7 mln ton stanowiła ropa naftowa, a 36,5 mln ton — olej gazowy i olej napędowy. W tym miesiącu 13 państw członkowskich miało zapasy poniżej minimalnego wymaganego poziomu.

Między marcem a wrześniem wojna z Iranem zwiększyła, według szacunków UE, koszty importu oleju napędowego przez blok o około 40 mld euro. Import paliwa lotniczego kosztował dodatkowo od 16 mld do 19 mld euro. Międzynarodowa Agencja Energetyczna poinformowała w ubiegłym tygodniu, że jej członkowie uwolnią do lutego kolejne 71 mln baryłek zapasów, w tym około 15 mln baryłek oleju napędowego — głównie z Francji i Niemiec.

Projekt przewiduje również możliwość tymczasowego dostępu wojska do awaryjnych rezerw paliw w wyjątkowych okolicznościach. Dokument może jeszcze zostać zmieniony przed planowanym na początek grudnia zatwierdzeniem przez Komisję Europejską.

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