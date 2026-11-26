W Strasburgu we Francji Komisja Europejska nie ogłosiła żadnych nowych konkretnych działań w odpowiedzi na presję administracji prezydenta USA Donalda Trumpa, która dąży do tego, by kraje europejskie podniosły ceny nowych leków. Wykonawcza wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Henna Virkkunen oświadczyła podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego, że na razie istnieje „zbyt wiele niepewności”, aby ocenić skutki polityki USA dla Europy, informuje Politico Europe.

Presja ze strony Waszyngtonu

Administracja Trumpa nalega, aby państwa europejskie płaciły więcej za nowe leki. W Waszyngtonie argumentują, że obywatele USA w nieproporcjonalnym stopniu finansują innowacje farmaceutyczne poprzez wyższe ceny leków.

Virkkunen przypomniała o transatlantyckim porozumieniu handlowym zawartym w ubiegłym roku, które ustanowiło maksymalną stawkę celną 15% dla większości europejskiego eksportu do USA, w tym leków markowych. Jednocześnie Niemcy mogą stanąć w obliczu dodatkowych ceł: w czerwcu Waszyngton wszczął dochodzenie na podstawie sekcji 301 w związku z twierdzeniami o możliwym systematycznym niedopłacaniu za innowacyjne produkty farmaceutyczne w tym kraju.

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Apele o wspólną odpowiedź

Europoseł Europejskiej Partii Ludowej Tomislav Sokol oświadczył, że UE potrzebuje skoordynowanej odpowiedzi, ponieważ dwustronne porozumienia z Waszyngtonem osłabią pozycję bloku. Francja i Irlandia wcześniej zaproponowały Komisji Europejskiej utworzenie grupy roboczej z przedstawicieli krajowych resortów handlu i zdrowia w celu oceny żądań USA oraz znalezienia wspólnej reakcji.

Niektórzy europosłowie poparli także pomysł rozważenia zastosowania unijnego Instrumentu Przeciwdziałania Przymusowi Gospodarczemu. Virkkunen nie skomentowała tej możliwości. Zaznaczyła, że Komisja Europejska szanuje krajowe kompetencje w zakresie ustalania cen, ale może zapewnić wsparcie w razie potrzeby, nie precyzując jego formatu. Według Politico Europe polityka USA polegająca na powiązaniu amerykańskich cen leków z cenami w innych krajach już skłoniła firmy farmaceutyczne do opóźniania wprowadzania leków na rynek w Europie. Kwestia ma zostać ponownie omówiona na spotkaniu ministrów zdrowia UE 8 grudnia.

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