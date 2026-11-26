Komisja Europejska nałożyła na szwajcarskie Firmenich i Givaudan oraz amerykańską firmę International Flavors & Fragrances kary w łącznej wysokości 471,9 mln euro za udział w kartelu na rynku zapachów w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Poinformowała o tym Agencja Anadolu.

Wymiana poufnych informacji

Według Komisji Europejskiej od marca 2019 roku do marca 2023 roku firmy wymieniały się poufnymi danymi na temat cen, negocjacji z klientami i strategii biznesowych. Wszyscy trzej producenci przekazywali sobie również wrażliwe z handlowego punktu widzenia informacje dotyczące współpracy z Unilever, jednym z największych na świecie nabywców zapachów do produktów konsumenckich.

Givaudan i International Flavors & Fragrances, zgodnie z ustaleniami Komisji Europejskiej, oddzielnie wymieniały się danymi na temat szerszej działalności w segmentach zapachów konsumenckich i luksusowych, w tym o planowanych podwyżkach cen oraz negocjacjach z klientami. Firmy uzgodniły również, że nie będą aktywnie rekrutować pracowników drugiej strony, którzy pracowali z Unilever.

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Wysokość kar

Firmenich otrzymała karę w wysokości około 138 mln euro, Givaudan — 252 mln euro, a International Flavors & Fragrances — około 82 mln euro. Komisja Europejska oświadczyła, że taka koordynacja zmniejszała niepewność dotyczącą przyszłych decyzji biznesowych konkurentów i osłabiała konkurencję na rynku zapachów.

Zapachy są wykorzystywane w perfumach, produktach higieny osobistej, środkach czystości i innych artykułach gospodarstwa domowego. Komisja Europejska zaznaczyła, że praktyki kartelowe mogą prowadzić do wzrostu cen i ograniczenia wyboru dla konsumentów. Wszystkie trzy firmy przyznały się do udziału w kartelu i przyjęły odpowiedzialność.

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