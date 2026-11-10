Na Cyprze uważa się, że plany Komisji Europejskiej dotyczące zwiększenia liczebności agencji granicznej Frontex do 30 tys. funkcjonariuszy oraz rozszerzenia jej roli w odsyłaniu migrantów, którzy nie mają legalnego prawa pobytu w Unii Europejskiej, wesprą krajowy program odsyłania takich osób do państw pochodzenia.

Cypryjski urząd ds. migracji oświadczył, że zmiany we Frontexie nie wpłyną negatywnie na jego program powrotów. Przeciwnie, w jego ocenie rozszerzenie możliwości europejskiej agencji pomoże wysiłkom kraju w tej dziedzinie, informuje Cyprus Mail.

Nowa rezerwa Frontexu

Plany Komisji Europejskiej przewidują utworzenie nowej Europejskiej Rezerwy Kontroli Granicznej i Powrotów, liczącej 17 tys. funkcjonariuszy. Ma to zwiększyć łączną liczbę pracowników Frontexu w UE do 30 tys.

Dla agencji planowany jest również zakup nowoczesnego sprzętu i technologii, w tym narzędzi opartych na sztucznej inteligencji. Oddzielne centrum koordynacji powrotów będzie gromadzić i analizować informacje operacyjne z różnych państw Unii Europejskiej, a także wspierać planowanie i koordynację operacji.

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Komisja Europejska zaznaczyła, że pomoc Frontexu obejmie cały proces powrotu: od wczesnej identyfikacji osób i doradztwa w sprawie dobrowolnego powrotu po prowadzenie operacji oraz pomoc w reintegracji. Planowana jest również cyfryzacja procedur, aby przyspieszyć procesy administracyjne, zmniejszyć obciążenie i poprawić wymianę danych.

Zasady powrotów w UE

W czerwcu Rada UE i Parlament Europejski osiągnęły porozumienie w sprawie nowego rozporządzenia dotyczącego powrotów migrantów, gdy Cypr sprawował prezydencję w Radzie UE. Dokument uzyskał ostateczne zatwierdzenie w ubiegłym miesiącu.

Rozporządzenie przewiduje możliwość tworzenia ośrodków powrotowych w państwach trzecich. Mogą tam być kierowani migranci o nieuregulowanym statusie, jeżeli państwo członkowskie UE ma odpowiednią umowę z państwem trzecim, a ono przestrzega międzynarodowych standardów praw człowieka. Dokument pozwala również na wprowadzanie specjalnych środków, w tym bezterminowego zakazu wjazdu dla osób uznanych za zagrożenie dla bezpieczeństwa, oraz przewiduje wzajemne uznawanie decyzji o powrocie między państwami UE.

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